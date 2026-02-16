Het oordeel van F1-coureurs over 2026-auto's na eerste testweek Bahrein

In Barcelona kregen de Formule 1-teams en -coureurs al een eerste kans om de nieuwe auto's voor het seizoen 2026 aan de tand te voelen, maar dat gebeurde achter gesloten deuren tijdens de shakedown. Er waren vanuit de Formule 1-organisatie wel interviews met teambazen en coureurs geregeld, maar er waren nog niet veel uitgesproken meningen over de nieuwe generatie F1-auto's.

In Bahrein volgde de eerste officiële wintertest, al waren deze ook deels 'afgeschermd' doordat de uitzendingen pas in het laatste uur van de middagsessie begonnen. Dit keer waren media, waaronder Motorsport.com, wel welkom en kwam er al een duidelijker beeld naar voren van hoe de coureurs denken over de F1-auto's van 2026. Naarmate zij meer leren over de nieuwe F1-auto's kunnen die meningen veranderen, maar hoe denken de coureurs er momenteel over?

Van de uitgesproken mening van Max Verstappen tot de positieve opmerkingen van onder meer Lando Norris en Andrea Kimi Antonelli: een overzicht van de reacties van de F1-coureurs op de nieuwe generatie auto's.

Gabriel Bortoleto: "Minder grip is juist leuk"

"Het voelt een beetje als de juniorklassen", stelt Audi-coureur Gabriel Bortoleto. "Natuurlijk ligt het gripniveau hoger [dan in die juniorklassen], maar het gaat weer wat meer terug naar de basis. Een auto met minder grip, waarin je meer door de bocht glijdt en waar je meer mee kunt spelen - het is gewoon anders."

"Vorig jaar lagen de auto's letterlijk vastgeplakt aan het asfalt. In snelle bochten gold: als je eenmaal een 'snap' had, eindigde het vaak in een spin of liep het slecht af. Dit jaar voelt het alsof je er wat meer mee kunt spelen. [...] Het is gewoon anders. Het is zeker minder snel dan vorig jaar. Mensen denken vaak dat snellere auto's automatisch leuker zijn om te rijden, maar soms is het ook juist leuk om een auto met minder grip te hebben."

Foto door: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

"Je kunt er meer mee spelen. Ik heb nog geen duidelijke voorkeur, omdat het nog erg vroeg is en we ook nog moeten zien hoe het racen hiermee verloopt - we hebben immers nog niet geracet onder deze nieuwe reglementen. Maar het is leuk, het is prettig."

Charles Leclerc: "Plezier in ervaren van andere dingen"

"Het is niet de leukste auto", oordeelt Ferrari-coureur Charles Leclerc. "Ik bedoel, het is niet het meeste plezier dat ik ooit heb gehad in een auto. Maar zo is het nu eenmaal. En ik haal het plezier er op een andere manier uit. Ik denk dat de uitdaging om dit volledig nieuwe systeem te ontwikkelen op zichzelf iets is waar ik van geniet en iets wat ik erg interessant vind."

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Daarin vind ik plezier in het ervaren van andere dingen - dingen die vroeger misschien niet werkten. Maar nu alles anders is, is het juist leuk om wat meer buiten de gebaande paden te denken en andere manieren te proberen om de prestaties van de auto te maximaliseren. Maar het pure rijplezier van de auto is anders."

Fernando Alonso: "Rijvaardigheid minder belangrijk geworden"

"Ik weet het nog niet, we moeten enkele races afwachten om te zien hoe deze reglementen werken als we allemaal samen op de baan zijn en hoe het racen wordt", meent tweevoudig F1-kampioen Fernando Alonso. "Historisch gezien was bocht 12 hier in Bahrein een heel uitdagende bocht. Je koos je downforceniveau met het idee dat je nét vol gas door bocht 12 kon rijden, dus je bleef downforce weghalen totdat je dat kon."

"Dat was een doorslaggevende factor voor een snelle rondetijd. Nu zijn we zo'n 50 kilometer per uur langzamer in bocht 12, omdat we daar geen energie willen verspillen en we de energie willen bewaren voor de rechte stukken. Jij kunt de auto nu besturen. De chef-kok kan de auto op die snelheden besturen in bocht 12."

Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Dit is uiteindelijk de Formule 1, dus we sluiten ons vizier en komen in actie. Het blijft ook autosport. Soms gaan we hier in Bahrein naar het kartcircuit - een ongelofelijk circuit trouwens - en hebben we veel plezier met de huurkarts. We houden dus nog steeds van de autosport, we houden nog steeds van competitie. Wat betreft de regels is de rijvaardigheid minder belangrijk geworden, maar ik denk dat we na drie of vier races misschien een beter beeld hebben."

Max Verstappen: "Flinke stap terug"

"Om te rijden zijn ze eerlijk gezegd niet erg leuk", steekt Max Verstappen zijn mening niet onder stoelen of banken. "Management is het juiste woord om het te omschrijven. Het voelt niet echt als Formule 1. Het is een beetje Formule E op steroïden. Maar de regels zijn voor iedereen hetzelfde, dus je moet ermee zien te dealen."

"Als coureur pur sang geniet ik ervan om voluit te rijden, en dat kan nu niet. Je bent met heel veel dingen tegelijk bezig. Alles wat je als coureur doet, qua inputs, heeft enorme invloed op de energiekant. Voor mij is dat geen Formule 1. Dan kun je misschien beter in de Formule E gaan rijden, toch? Daar draait het volledig om energie, efficiëntie en management."

Foto door: Mark Thompson / Getty Images

"Ik wil gewoon normaal rijden, zoals het hoort. Zonder steeds te moeten denken: als ik iets langer of korter rem, een versnelling hoger of lager rijd, dan heeft dat deze consequenties voor de prestaties op de rechte stukken. Daarbij is de grip momenteel ook vrij laag met deze banden en deze configuratie van de auto. Het is een flinke stap terug ten opzichte van hoe het was."

Lando Norris: "Meest afwijkende F1-auto die ik heb gereden"

"Heel leuk", luidt het oordeel van Lando Norris. "Ik heb er echt van genoten. […] Ik denk dat dit zeker de meest afwijkende Formule 1-auto is die ik heb gereden. De veranderingen door de jaren heen waren meestal vrij vergelijkbaar, en de auto's reden in grote lijnen ook op een vergelijkbare manier."

Foto door: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Dit is duidelijk de auto die het meest anders aanvoelt: veel minder grip, een lastigere auto om te besturen, maar wel meer vermogen. Dat is niet per se een voordeel, want het maakt de auto ook moeilijker te rijden. Maar het is wel leuker - je voelt het verschil in acceleratie, je voelt de snelheid en al dat soort dingen."

Andrea Kimi Antonelli: "Vooral in langzame bochten best prettig"

"Ja, natuurlijk is het behoorlijk anders, maar eerlijk gezegd heb ik best van de auto genoten", zegt Andrea Kimi Antonelli. "Natuurlijk heb je minder downforce dan vorig jaar en veel meer vermogen bij het uitkomen van de bocht, wat - zeker op een circuit als dit - lange runs erg lastig maakt, omdat de tractie tegen het einde behoorlijk moeilijk wordt."

"De auto is lichter en iets korter, waardoor hij wendbaarder is. Vooral in langzame bochten voelt dat eigenlijk best prettig, omdat je echt merkt dat de auto beweeglijker is. Ook in de snelle richtingswisselingen, zoals in bocht 6 en 7, is de auto een stuk sneller dan vorig jaar."

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"De topsnelheid ligt uiteraard wat lager, maar wat dat betreft vind ik de auto best prettig om te rijden. Wat de krachtbron betreft is het duidelijk heel anders, en van mijn kant ga ik volgende week vooral werken aan de lange runs, want ik denk dat ik op de C1-band geen geweldig werk heb geleverd op het gebied van bandenmanagement. Maar uiteraard probeer ik me in alle opzichten te verbeteren."

Pierre Gasly: "Wil niet worden meegesleept in opmerkingen van Max en Lando"

"Het is gewoon heel anders", reageert Alpine-coureur Pierre Gasly, wanneer hem gevraagd wordt of het een correct oordeel is dat hij ook niet van de nieuwe auto's geniet. "Ik was een paar dagen geleden in Lapland, dat rijdt ook heel anders, en daar heb ik veel plezier gehad. Uiteindelijk racen we tegen de beste coureurs ter wereld en moeten we gewoon beter werk leveren dan de man in de auto naast ons, en als team beter presteren dan de tien andere teams in de paddock."

"Je kunt natuurlijk een bepaalde auto de voorkeur geven - ik wil niet worden meegesleept in de opmerkingen van Max en Lando - maar zelf ga ik met een open blik het seizoen in. Na een paar races zullen we beter begrijpen hoe het zit qua racen en het rijden zelf."

Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Ik sluit me bij sommige opmerkingen aan die zijn gemaakt, maar tegelijkertijd denk ik dat de Formule 1 zich heel snel zal ontwikkelen. Kijk naar deze teams en naar het ontwikkelingstempo. Als je naar 2014 kijkt en hoe alles zich toen ontwikkelde; hetzelfde zal met deze auto's gebeuren. Dit is een startpunt, maar dat betekent niet dat het zo blijft. Ik geef het gewoon wat tijd."

Esteban Ocon: "We moeten alles opnieuw leren"

"Ik denk dat het positieve is dat het natuurlijk voor ons allemaal een nieuwe uitdaging is", bekijkt Haas-coureur Esteban Ocon het van de positieve kant. "Sinds ik in de Formule 1 ben gekomen, rijden we eigenlijk al tien jaar onder hetzelfde reglement - dezelfde motor, alles vrij vergelijkbaar, en je werkt steeds met dezelfde middelen. Nu moeten we alles opnieuw leren."

"Is het het leukst om te rijden? Misschien niet per se, maar het is wel interessant om samen met de engineers alles op orde te krijgen en te proberen het maximale uit de situatie te halen. Het is een andere rijstijl, een andere manier van werken. Als we morgen in Melbourne gaan racen en er zijn drie inhaalacties per ronde, dan zal iedereen zeggen dat dit fantastisch is."

Foto door: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

"Dus ik ben eerder voorzichtig en wil eerst zien hoe dit zich ontwikkelt - of het inhalen bevordert, of het de show beter maakt. Als dat niet zo is, zullen er misschien gesprekken moeten volgen, maar op dit moment is het nog te vroeg om daar iets definitiefs over te zeggen."

Alexander Albon: "Mooie uitdaging vraagt veel denkwerk"

"De nieuwe auto beweegt wat meer dan die van vorig jaar", merkt Alexander Albon op na zijn eerste meters met de Williams FW48, nadat het team de shakedown in Barcelona had overgeslagen.

"Allereerst zijn er vrij grote verschillen tussen de teams. Zelfs als je op de baan rijdt, zie je dat al: je volgt een McLaren of een Haas en je ziet compleet verschillende lijnen, verschillende manieren om rondetijd te vinden. Ook de energie-inzet verschilt per ronde. Ik denk dat dat allemaal meer naar elkaar toe zal groeien naarmate we dichter bij de eerste race komen."

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Maar voorlopig is het gewoon een mooie uitdaging. Het vraagt veel denkwerk, heb ik het gevoel. Dat komt deels ook doordat we Barcelona hebben gemist en dus nog wat meer moeten inhalen. Maar ja, ik geniet ervan."

Valtteri Bottas: "Meer glijden, minder downforce"

"Het is behoorlijk anders", stelt Cadillac-coureur Valtteri Bottas, die na een tussenjaar terugkeert op de F1-grid. "Voor mij doet het gevoel in de auto eigenlijk meer denken aan de auto's uit de periode 2014 tot en met 2016. Het gevoel is dat je wat meer glijdt, je hebt minder downforce, maar het vermogen bij het uitkomen van de bochten is juist erg prettig. Dat is best veel in verhouding tot de grip die we hebben."

"Zo is bijvoorbeeld het moment waarop je het gas weer volledig kunt openen na de bocht nu veel langer dan vroeger. Het is dus een andere manier van rijden, vooral als het gaat om kwalificatiemodus of racemodus - daar zit een vrij groot verschil in, onder meer door de energie-inzet. Maar ik vind het leuk. Het is plezierig. Meer glijden."

Foto door: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Maar ik denk dat voor iedereen de grootste zorg het oververhitten van de banden is tijdens warme races, omdat er veel meer koppel beschikbaar is bij het uitkomen van de bochten, terwijl we minder downforce en kleinere achterbanden hebben. Dus daar zullen problemen mee ontstaan, maar tot nu toe geniet ik er echt van."

Liam Lawson: "Het is echt een leerproces"

"Het is behoorlijk lastig om te rijden", zegt Racing Bulls-coureur Liam Lawson. "Zeker hier, waar we veel bandenslijtage hebben, waardoor er dit jaar veel meer wordt gegleden. Dat maakt de auto best moeilijk om te besturen. Op dit moment draait het vooral om leren hoe je deze auto optimaal rijdt. Tussen korte runs, kwalificatieronden waarbij we batterijmanagement moeten doen, en de lange runs - het is echt een leerproces."

"Het verlies aan downforce is waarschijnlijk de belangrijkste factor [dat het moeilijker is]. Ja, je bent een stuk drukker bezig, maar dat soort dingen zullen vanzelf natuurlijker aanvoelen naarmate we er meer mee rijden. Maar op dit moment is het vooral de downforce die het een stuk moeilijker maakt om te rijden."

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Gevraagd of hij kan genieten van de nieuwe auto's, antwoordt Lawson enkel met een veelzeggende "Uhm...".