Waar het qua rondetijden al niet echt wilde vlotten voor Max Verstappen in de tweede Formule 1-training in Bahrein, werkt ook het eigen materiaal niet mee. Over de boordradio spreekt de Nederlander zijn frustraties uit over zijn helm, waar volgens zijn eigen bewoordingen te veel lucht doorheen gaat. Niet heel prettig als je in opperste concentratie zit met een snelheid van zo'n 300 kilometer per uur.

Het is dus geen probleemloze donderdag voor Verstappen en Red Bull Racing. De afstelling was in de eerste training totaal niet naar de wens van de wereldkampioen en nu gaat ook het eigen materiaal nog parten spelen. Het is te hopen dat de 26-jarige rijder later in de training nog wat verbeteringen weet te vinden in de RB20, want anders dreigt het weekend in een enorme teleurstelling te eindigen.