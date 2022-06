Ooit Triple Crown voor Verstappen? "Heb geen ambities voor Indy 500"

Afgelopen zondag vielen twee hoogtepunten van het raceseizoen samen, in ieder geval wat prestige betreft. De Formule 1 was toe aan het kroonjuweel van de kalender, terwijl IndyCar The Greatest Spectacle in Racing afwerkte. Vijf van de laatste tien edities van de Indy 500 zijn gewonnen door voormalig F1-coureurs, hetgeen aantoont dat er in ieder geval die kant op een kruisbestuiving is.

Fernando Alonso had eveneens in dat rijtje kunnen staan, ware het niet dat zijn Honda-krachtbron het op The Brickyard liet afweten. Het speelde allemaal in een carrièrefase (2017) waarin hij The Triple Crown - oftewel winst in de Monaco Grand Prix, 24 uur van Le Mans en Indy 500 - tot hoofddoel had verheven. In Barcelona liet Alonso weten dat die ambitie inmiddels weer op een lager pitje staat en dat hij nog niet weet of hij ooit als deelnemer terugkeert naar de Indianapolis 500.

Indy 500 is het risico niet waard voor Verstappen

Max Verstappen had zich tot afgelopen weekend nog niet uitgesproken over The Triple Crown, al heeft de Nederlander wel meermaals laten doorschemeren graag een keer de 24 uur van Le Mans te willen rijden, idealiter met zijn vader. Gevraagd naar de Triple Crown en daarmee samenhangend de Indy 500 komt er echter een helder antwoord: "Ik heb geen ambitie om op The Triple Crown te jagen, in ieder geval niet in IndyCar", laat Verstappen aan onder meer Motorsport.com weten.

"Het is eigenlijk gekkenwerk wat die coureurs doen. Ik heb erg veel respect voor wat ze doen, maar zeker nu ik al lang in F1 zit, hoef ik mijn leven niet te riskeren of geblesseerd te raken aan bijvoorbeeld de benen. Het is het gewoon niet meer waard, laat ik het zo zeggen", vervolgt Verstappen zijn verhaal. Hij herhaalt dat een uitstapje naar de meest prestigieuze endurancerace ter wereld wel op het verlanglijstje staat. "Misschien kan ik Le Mans wel doen. Ik houd van enduranceraces, dus hopelijk kan ik er een paar doen. Maar verder ben ik er niet echt mee bezig. Ik probeer gewoon zo goed mogelijk te zijn in F1 en in alles wat ik doe, maar ik ben niet geïnteresseerd in The Triple Crown."

Red Bull-teamgenoot Sergio Perez heeft overigens ook niet meteen ambities in die richting. "Ik heb er ook niet echt interesse in, nee. Ik weet niet of ik ooit endurance ga doen, maar ik denk het eigenlijk niet. Als ik eenmaal stop met F1 moet ik naar mijn gezin en mijn kinderen kijken. Ik heb er drie, dus dat wordt al druk genoeg", lacht de Mexicaan, waarop Verstappen met een knipoog inhaakt: "Hij wil een heel team opbouwen, zodat hij er later mee kan voetballen..."