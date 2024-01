Onze wensen voor het Formule 1-seizoen 2024

Het Formule 1-seizoen 2023 gaat de boeken in als het grote recordjaar van Max Verstappen en Red Bull Racing. Er stond geen maat op de formatie uit Milton Keynes. De strijd daarachter was een stuk interessanter. Ferrari, Mercedes, McLaren en Aston Martin waren op bepaalde momenten allemaal even ‘best of the rest’.

Er blijft altijd wel iets te wensen over. Daarom hebben we de wensen van onze redactieleden voor het komende F1-seizoen voor je verzameld. En wat zou jij het liefste zien in 2024? Laat het ons weten via de comments!

Erwin Jaeggi: Meer airtime voor Verstappen en Lambiase

De titelstrijd was afgelopen jaar verre van spannend, maar Max Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase waren de beroerdsten niet en zorgden samen geregeld voor wat entertainment met hun boordradio's. Soms ging het er behoorlijk fel aan toe, zoals tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van België, toen Verstappen zich met slechts de tiende tijd plaatste voor Q3. "I don't give a fuck if I'm through in P10. It was shit execution", haalde hij uit. Soms zat de drievoudig wereldkampioen zijn engineer vooral een beetje te stangen, zoals toen hij aan het einde van de race in Spa voorstelde om nog een pitstop te maken, zodat hij een gooi naar de snelste raceronde kon doen. "I can also push on and we do another stop? Little bit of pit stop training?" Maar wat Lambiase ook naar zijn hoofd krijgt geslingerd, hij blijft te allen tijde kalm en standvastig. De radioberichten laten op de eerste plaats horen hoe gedreven Verstappen is om altijd het maximale eruit te halen, ook al ligt hij in het kampioenschap al mijlenver voor. Persoonlijk kan ik daar erg genieten. En aangezien er een goede kans is dat Verstappen en Red Bull ook in 2024 de lakens uitdelen, kijk ik ernaar uit om komend seizoen meer te horen van dit 'pasgetrouwde koppel', zoals teambaas Christian Horner het tweetal al een paar keer heeft genoemd.

Foto: Andy Hone / Motorsport Images Gianpiero Lambiase, Race Engineer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1e plaats, op het podium

Ronald Vording: Spannendere titelstrijd en een goed 2026-reglement

Het Formule 1-seizoen dat achter ons ligt, is met recht historisch te noemen. Wat Max Verstappen en Red Bull hebben laten zien is uit de kunst. Er past een diepe buiging bij. Klachten dat het te saai is, moeten dan ook niet aan Red Bull gericht zijn. De Formule 1 is er om de perfectie te benaderen, waardoor het in essentie een voorrecht is om te aanschouwen hoe iemand dat bijna bereikt. Het is aan de rest om dichterij te komen en om de spanning te vergroten. Dat gezegd hebbende, zou dat natuurlijk wel hét droomscenario voor 2024 zijn. Meer spanning vooraan. Een titelstrijd die 'down the wire' gaat zoals de Britten zeggen. Het is toch wat iedere F1-liefhebber het langst bijblijft. Wat te denken van Brazilië 2008, toen er in twee pitboxen tegelijk een wereldtitel werd gevierd en die van Ferrari veranderde in een soort boksring toen het besef doordrong. Of 2021, met ongekende emoties die F1-fans nog steeds bijblijven. Het zijn bloedstollende momenten waarop de sport een soort snelkookpan van emoties wordt.

Zo'n jaar staat natuurlijk bovenaan het F1-wensenlijstje voor 2024, maar we moeten ook reëel zijn. De voorsprong van Red Bull en Verstappen is er normaliter (veel) te groot voor, en daar moet nog bij worden bedacht dat Red Bull sinds Singapore geen updates meer heeft geïntroduceerd en waarschijnlijk dingen achter de hand heeft. Het maakt de wens de vader van de gedachte. Toch komt spanning doorgaans naarmate het reglement langer gelijk wordt gehouden. In 2026 zal dat zoals bekend niet gebeuren en dat is meteen deel twee van de wens: laat het 2026-reglement aub goed worden. Dit kalenderjaar zullen de chassisregels grotendeels worden vastgesteld en die zijn van groot belang. Niet alleen van groot belang voor de toekomstige overwegingen van Verstappen, maar ook voor de sport als geheel. Er moet niet al te veel aan het DNA van de sport worden geprutst ten faveure van kunstmatig spektakel. Oftewel: blijft dicht bij de basis. Voor 2024 graag een beklijvende titelstrijd, maar aangezien dat waarschijnlijk te veel is gevraagd, dan in ieder geval een aansprekend 2026-reglement voor de toekomst van onze geliefde sport.

Bjorn Smit: Vijf teams winnen minimaal één Grand Prix

Het afgelopen F1-seizoen was voor het Nederlandse publiek geweldig te noemen met maar liefst negentien keer het Wilhelmus na afloop van een Grand Prix. Red Bull Racing slaagde er intussen alleen in Singapore niet in om de race te winnen, waardoor er in 2023 slechts twee fabrikanten waren die een race op hun naam schreven. Heel spannend was het afgelopen seizoen daardoor niet, maar dat vertelt echter niet het hele verhaal, want achter Red Bull gaven Ferrari, Mercedes, McLaren en Aston Martin maar weinig op elkaar toe. Als al deze teams in de winter een grote stap kunnen zetten en het gat met de renstal uit Milton Keynes kunnen dichten, krijgen we misschien wel weer een situatie waarbij maar liefst vijf teams een race kunnen winnen. Dat is dan ook mijn wens voor het aankomende F1-seizoen: vijf teams winnen minimaal één Grand Prix. Dat zou betekenen dat de verschillen een stuk kleiner zijn en dat er meer spanning aan het front komt. Bovendien heeft de Formule 1 al lange tijd niet in zo'n situatie verkeerd. De laatste keer dat vijf verschillende F1-teams in hetzelfde seizoen zegevierden, was in 2012. Met Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes, Lotus en Williams waren het destijds zelfs zes teams. Wat zou het mooi zijn als zoiets twaalf jaar na dato weer gebeurt.

Laurens Stade: Alonso’s 33ste… en meer

Hij heeft zelf vaak genoeg aangegeven dat leeftijd geen rol speelt, maar het is de realiteit dat de tijd niet stil staat en ook voor Fernando Alonso gaat die tijd in de Formule 1 tikken. In 2024 blaast de tweevoudig wereldkampioen 43 kaarsjes uit en er staan genoeg jonge talenten op de deur van de Formule 1 te kloppen. Het zou juist daarom mooi zijn als de ervaren Alonso dit jaar, net als aan het begin van 2023, vooraan mee kan doen. Dit keer dan wel om méér dan alleen wat podiumplaatsen. Het wordt na tien jaar echt tijd voor die 33ste Formule 1-zege, waar in 2023 al veel om te doen was. Maar waarom zou het dan bij één zege blijven? Het zou mooi zijn om te zien dat een team als Aston Martin – dat veel heeft geïnvesteerd in de nieuwe fabriek waar het in 2024 echt van kan profiteren – een kampioenswaardige auto levert aan de oudste coureur van het veld. Speelt leeftijd echt geen rol zoals hij zelf vaak heeft geroepen? Bovendien staat een titelstrijd met Alonso als een van de kandidaten garant voor spektakel, zoals dat ook in 2010 en 2012 al te zien was. En wie weet is dit wel het laatste seizoen van de Spanjaard in F1, aangezien zijn contract dit jaar afloopt. Kan hij na zijn eerste afscheid van de sport nu wél op een hoogtepunt de Formule 1 afzwaaien?

Gijs Leuvenink: McLaren kan structureel meedoen om de winst

Het is wat mij betreft veel te lang geleden dat McLaren echt kanshebber was voor de overwinningen en wat zou het mooi zijn als een wagen van de roemruchte renstal eindelijk weer structureel vooraan rijdt. Ja, in 2021 was Daniel Ricciardo nog de gelukkige voor het team tijdens de Grand Prix van Italië, maar dat was eigenlijk een gigantische uitschieter en niet echt iets om aan vast te houden. Dat missen we wel.

Aan de coureurs gaat het niet liggen, want met Oscar Piastri en Lando Norris hebben zij mogelijk zelfs de sterkste line-up van de hele F1-grid. En dan staat Norris ook nog in de geschiedenisboeken als degene met de meeste podiumplaatsen zonder dat een zege achter zijn naam staat. Dat hoort wat mij betreft niet bij iemand met zijn talent. Ook van Piastri verwacht ik veel, zeker gezien de stijgende lijn die de Australiër in 2023 liet zien. Het is ook Zak Brown en Andrea Stella gegund, want zij hebben met soms hard ingrijpen het tij doen keren. Oude tijden als eind jaren 90 of in het eerste decennium van deze eeuw, waarin McLaren weer een grotere rol speelt, daar is volgens mij de Formule 1 wel weer aan toe.

Casper Bekking: Meer focus op de sport, minder op entertainment

Het gaat goed met de Formule 1, te goed misschien wel. De populariteit van de sport groeit jaar na jaar, zelfs in het ooit niet te veroveren Amerika heeft men serieus voet aan wal gezet. Het aantal sponsorstickers op de auto’s stijgt per raceweekend, evenals het aantal races. In 2024 staat ons een recordjaar met liefst 24 Grands Prix te wachten. En daarbij komen nog eens zes sprintraces. Dat brengt ongetwijfeld weer bakken geld in het laatje bij de FIA en FOM. Maar denken ze ook wel eens aan de gezondheid van de duizenden teamleden, het F1-personeel of de media? Formule 1-coureurs hebben het prima: zij reizen met een privéjet zo laat mogelijk af naar het circuit en keren zo snel mogelijk na de race huiswaarts. Voor vele anderen die in de paddock werken is het een stuk minder luxe, met kneiterlange dagen, veel reizen en weinig tijd voor gezin en vrienden thuis. Een slechte balans, die op den duur slachtoffers gaat eisen.

En om nu te zeggen dat alle nieuwe circuits die er de voorbije jaren bij zijn gekomen echt wat toevoegen? Nee. Dus ik wens vooral wat gezond boerenverstand bij de topmensen van de sport. Denk aan het personeel, vermijd sportwashing in dubieuze landen, en zet de sport voorop en niet entertainment en de dollars. Ook met twintig races is de sport spectaculair en populair, ook zonder sprintraces is er genoeg actie, en ook circuits als Sepang, Kyalami of de Nürburgring in plaats van Miami of Qatar maken het er echt niet minder op.