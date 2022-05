Onvoldoende koeling hinderde Aston Martin F1 tijdens Spaanse GP

Na een tegenvallende seizoensstart waarin het team slechts zes punten pakte, heeft Aston Martin bij de Spaanse Grand Prix een omvangrijke upgrade voor de AMR22 geïntroduceerd. De vrijdag in Barcelona verliep nog veelbelovend, maar op zaterdag kwamen Sebastian Vettel en Lance Stroll niet verder dan P16 en P18 in de kwalificatie. Op zondag bleven punten vervolgens buiten bereik. Het nieuwe pakket van Aston Martin toonde volgens technisch directeur Andrew Green potentie, maar dat kon niet volledig benut worden door de onverwacht hoge temperaturen in Barcelona. Enkele weken geleden moest het team namelijk al een keuze maken voor het pakket van de koeling, waarbij men van een te gunstige situatie is uitgegaan. Het gevolg is dat Aston Martin het bodywork van de AMR22 verder moest openen, met meer luchtweerstand en een lagere topsnelheid tot gevolg.

“We hebben nog behoorlijk wat optimalisatie door te voeren met deze auto. Het is een compleet andere wagen, we moeten alle afstellingen nogmaals bekijken om te zien wat de sweet spot is”, concludeert Green na het F1-weekend in Barcelona. “De temperatuur heeft ons dit weekend verrast. We moesten een maand geleden een besluit nemen over het pakket voor de koeling en eerlijk gezegd hebben we niet genoeg meegenomen. Dat hielp niet, het zat ons dwars in de race. Natuurlijk heeft de auto niet zijn volledige potentieel laten zien, zaterdag zat die daar veel dichter bij in de buurt. We zijn de weg ook een beetje kwijtgeraakt, wat kan gebeuren met een gloednieuwe auto.”

AMR22 weer launch car na upgrades

De kwalificatie verliep voor zowel Vettel als Stroll niet zonder problemen, want beide coureurs kampten volgens Green met overstuur. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya is dat een groot probleem. “Ze hadden allebei behoorlijk wat overstuur. Als dat op dit circuit gebeurt, heb je er niet alleen last van in de eerste twee sectoren, want de banden zijn eraan zodra je in de derde sector belandt. Daar heb je er ook last van. Al met al hadden we het veel beter kunnen doen”, zegt Green.

Interessant genoeg beargumenteerde Green dat de AMR22 eigenlijk weer als een net onthulde auto gezien worden, doordat zo’n groot deel van de auto helemaal nieuw is en het team dus het nodige te leren heeft. “We zijn blij met wat we tot dusver geleerd hebben. Ik denk dat de auto potentie heeft, in ieder geval veel meer potentie dan de auto waarmee we hiervoor reden. We moeten nu gewoon die snelheid eruit gaan halen en beginnen met ontwikkelen. Dat is het volgende punt. Het is een launch car, er komen upgrades aan. Het is iets waarmee wij kunnen werken, waarmee de engineers kunnen werken en waarmee de coureurs kunnen rijden.”