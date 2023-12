Ontwikkeling van McLaren F1 voor Hakkinen hoogtepunt van 2023

Waar aan het begin van het jaar het punten schrapen was voor McLaren, klom de Engelse renstal in de tweede seizoenshelft uit het dal en behaalde een handvol podiumplekken. Als kers op de taart sleepte Oscar Piastri tijdens het bloedhete Formule 1-weekend in Qatar ook nog de sprintzege voor het team binnen. De geïntroduceerde updates tijdens de races van Silverstone en Oostenrijk waren daar doorslaggevend in, want sindsdien streed de formatie uit Woking bijna elk weekend voor de bovenste plekjes mee. Voormalig McLaren-coureur Mika Hakkinen laat op de rode loper voorafgaand aan de uitreikingen van de prestigieuze Autosport Awards weten wat hij van de wederopstanding vond.

"Als ik over het algemeen kijk terugkijk en praat over het team van McLaren, waar ze dit seizoen begonnen en waar ze in Abu Dhabi eindigden, dan is de ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt met de auto en met hun sterke coureurs voor mij het hoogtepunt van het jaar", verklaart de 55-jarige Fin, die in zijn negen jaar bij de formatie uit Woking twee keer wereldkampioen werd. "Het is niet alleen goed aan de buitenkant, maar ook aan intern zit het goed. Je ziet de teamspirit en hoe ze zich op wisten te richten vanuit de positie waarin ze zaten."

Zoals gezegd leek het er in de eerste seizoenshelft op dat Lando Norris en Piastri hooguit om de laatste punten konden vechten en was een top-tien klassering al een succes, maar vanaf de race op Spielberg konden de bokalen bijna wekelijks mee naar huis genomen worden. Als het aan Hakkinen ligt, is dat deels te danken aan de manier waarop het team zich continu op de toekomst richtte. "Ze hebben altijd oog gehad voor het ontwikkelen van de auto. Ze hebben iets heel goeds gedaan", lacht de winnaar van twintig Formule 1 Grands Prix.