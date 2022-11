Ferrari was ontketend aan het begin van 2022. De nieuwe reglementen betekenden een frisse start voor het team, waardoor er hoop was op een eerste kampioenschap sinds 2008. Het Italiaanse team won tweemaal in de eerste drie races, maar gaandeweg het seizoen liet Ferrari steken vallen. Hoewel het team zichzelf veelvuldig schuldig heeft gemaakt aan verkeerde keuzes op sportief gebied, werd het na de zomerstop ook duidelijk dat de F1-75 een ontwikkelingsachterstand aan het opbouwen was ten opzichte van titelconcurrent Red Bull. Terwijl Ferrari de eerste helft van het seizoen nog droomde de titel, moet het team de tweede helft van het seizoen vooral achter zich kijken. In de laatste Grand Prix van het jaar verdedigt Ferrari de tweede plek in het constructeurskampioenschap, met een voorsprong van negentien punten op concurrent Mercedes.

Geen geld voor ontwikkeling

Ferrari heeft eerder al bekend dat, gedurende de tweede helft van het seizoen, de ontwikkeling van de auto van dit jaar grotendeels stop werd gezet. Oorspronkelijk werd gedacht dat het team deze keuze maakte om de focus te verleggen naar 2023, maar Ferrari-teambaas Mattia Binotto vertelde na de Braziliaanse Grand Prix opvallend genoeg dat Ferrari geen andere keuze had. Het team moest de ontwikkeling van de auto namelijk noodgedwongen stopzetten, aangezien Ferrari al vroeg in het seizoen aan de limiet van het budgetplafond zat. “Er was geen mogelijkheid meer om de huidige auto verder te ontwikkelen, dus besloten we om te roeien met de riemen die we hadden”, vertelt Binotto. Deze ontwikkeling is duidelijk terug te zien in de prestaties van de Italiaanse renstal, aangezien Ferrari sinds juli (Oostenrijk) geen race meer gewonnen heeft.

Mattia Binotto, Teambaas Ferrari Photo by: Ferrari

Hoewel de ontwikkeling voor de F1-75 door financiële redenen is stopgezet, verwacht Binotto dat dit de ontwikkeling van de volgende auto niet in de weg staat. “We zijn druk bezig met het uitwerken van ideeën voor volgend jaar. Uiteraard hebben we de ontwikkeling van volgend jaar niet opgeofferd. De ontwikkeling van de auto van dit jaar hebben we stopgezet, aangezien we ons de kosten voor het ontwerpen en produceren van de nieuwe onderdelen niet konden permitteren.”

Concurrentie van Mercedes

Door een aanstormende Mercedes, dat immers tijdens de Braziliaanse Grand Prix hun eerste overwinning van het seizoen binnensleepte, is het gat tussen Ferrari en Mercedes nog maar erg klein. Het Duitse team is op gebied van snelheid Ferrari mogelijkerwijs al voorbijgestreefd, maar Binotto is niet verrast dat Mercedes eindelijk zegevierde in São Paulo. “Ik denk dat ze eerder al een race hadden kunnen winnen, als ze voor andere bandenstrategieën hadden gekozen. De laatste races waren zij al sneller dan ons, dus het verrast me niet dat wonnen in Brazilië. Zij hadden wel nog een upgrade meegenomen naar Austin. Dit pakte denk ik erg goed voor ze uit”, aldus Binotto.