Ferrari-topman ontevreden: “Moeten met nederigheid opnieuw beginnen”

Na zeventien races eindigde Ferrari in 2020 op de zesde plaats in het kampioenschap voor constructeurs, de slechtste klassering van de renstal sinds 1980. Charles Leclerc en Sebastian Vettel behaalden gezamenlijk slechts drie podiumplaatsen en de overwinningen bleven voor het eerst sinds 2016 ver buiten bereik. Vanzelfsprekend was er van tevredenheid geen sprake bij de Italiaanse renstal, hoewel sportief directeur Laurent Mekies wel toegaf dat Ferrari ‘veel geleerd’ heeft van het moeizame seizoen.

Ferrari-president John Elkann beaamt dat de prestaties van Ferrari verre van voldoende waren in 2020. “We zijn niet tevreden met onze huidige resultaten in de Formule 1. We moeten opnieuw beginnen na deze pijnlijke realiteit voor zowel onszelf als de fans”, vertelde hij in een conference call met financiële analisten. Die geleerde lessen van 2020 moeten het liefst in 2021 al in praktijk worden gebracht. “We moeten ons focussen op onze prioriteiten, wat wil zeggen dat we opnieuw competitief moeten worden en moeten winnen. Een geweldig verleden biedt geen garanties voor een geweldig heden of een geweldige toekomst. We moeten met nederigheid opnieuw beginnen.”

Eind 2020 nam Ferrari afscheid van CEO Louis Camilleri, die zich om persoonlijke redenen terugtrok. Elkann nam de functie daarom op interimbasis over en daarom spendeert hij momenteel veel tijd in Maranello. Er is inmiddels een comité opgezet om zich te buigen over de opvolging van Camilleri, maar Elkann benadrukt dat Ferrari geen haast heeft om daar een beslissing over te nemen. “We zullen de tijd nemen om de best mogelijke CEO te vinden om dit bedrijf te leiden. De passie van Louis voor Ferrari is eindeloos en hij heeft een management neergezet dat door zal gaan met het behalen van uitzonderlijke resultaten voor ons bedrijf. Daarom ben ik hem en al onze collega’s bij Ferrari zeer dankbaar.”