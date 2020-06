‘Onmiddellijk na Pinksteren’ besluit over Oostenrijkse F1-races

De Formule 1 hoopt begin juli aan het seizoen te kunnen beginnen met twee races achter gesloten deuren op de Oostenrijkse Red Bull Ring. Om te waarborgen dat de volksgezondheid geen gevaar loopt, is er twee weken geleden een plan ingediend bij de overheid. “We zijn de facto klaar met het verwerken daarvan”, deelde Anschober donderdag mee tijdens een persconferentie, zo meldt de Oostenrijkse zender ORF. “Onze experts kijken hier heel precies naar, aangezien het een wezenlijke beslissing betreft, vanwege het signaal dat je ermee afgeeft.”

Een gedetailleerd rapport van de experts moet Anschober nog ontvangen. “Ik ga er vanuit dat we onmiddellijk na Pinksteren de resultaten binnen hebben en een beslissing kunnen nemen”, aldus de minister. Dat het even duurt voordat er uitsluitsel is, heeft alles te maken met het feit dat het ministerie van Volksgezondheid in deze tijden van corona natuurlijk meer aan het hoofd heeft dan het beoordelen of het veilig genoeg is om de Formule 1 te laten komen. “De prioriteit van ons werk ligt natuurlijk op de terreinen die ons allen raken”, benadrukt Anschober, die dinsdag met een pakket nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen hoopt te kunnen komen.

Maand voorbereidingstijd

Als er volgende week dinsdag een beslissing wordt genomen, dan heeft de Formule 1 iets minder dan een maand om zich voor te bereiden op de zogenaamde Geisterrennen in Oostenrijk, die gepland staan voor 5 en 12 juli. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is dat voldoende op tijd, al geldt natuurlijk wel: hoe eerder, hoe beter. “Het gaat dan nog. Het zou echter beter zijn om voor het weekend al een idee te hebben welke richting het opgaat. Maar we willen niet aandringen", aldus Marko.

“Het zou het eerste grote sportevenement zijn die weer plaatsvindt sinds de wereld in lockdown is gegaan vanwege het coronavirus”, onderstreept hij het belang van de Formule 1-races. “Het zou een enorme reclame zijn voor Oostenrijk als toeristische bestemming, en ook voor de regering.”

Motorsport.com heeft begrepen dat de Formule 1 na Oostenrijk naar Hongarije wil trekken voor een race op de Hungaroring (19 juli). Daarna zou er op 2 en 9 augustus een dubbele race op Silverstone gehouden kunnen worden, alvorens Barcelona (16 augustus), Spa (30 augustus) en Monza (6 september) op het programma van de koningsklasse zouden staan.