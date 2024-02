Het Formule 1-seizoen 2024 gaat komende week dan eindelijk officieel van start met de Grand Prix van Bahrein. Om vast vooruit te blikken hebben we tien niet heel erg gewenste records die dit jaar verbroken of uitgebreid zouden kunnen worden op een rij gezet.

Meeste Grand Prix-starts zonder overwinning in F1

Huidige recordhouder: Andrea de Cesaris (208)

Kan verbroken worden door: Nico Hülkenberg (203)

Nico Hülkenberg staat op het punt om dit jaar het record voor de meeste Formule 1-starts zonder overwinning te verbreken. De Haas-coureur heeft in zijn loopbaan 203 Grands Prix gereden, vijf minder dan Andrea de Cesaris die nu nog recordhouder is. Dat betekent dat de Duitser het record kan evenaren tijdens de Grand Prix van China en het twee weken later in Miami kan verbreken.

Aangezien Haas onderaan eindigde in het constructeurskampioenschap van 2023, is het vrijwel ondenkbaar dat Hülkenberg dit record niet overneemt. Tenzij hij iets heel bijzonders doet en voor Shanghai een race wint.

Meeste podiums zonder overwinning in F1

Huidige recordhouders: Nick Heidfeld en Lando Norris (13)

Kan verbroken worden door: Lando Norris

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lando Norris is een van de hoogst aangeslagen coureurs van het huidige startveld, maar tot een overwinning kwam het nog niet in de afgelopen vijf Formule 1-seizoenen. Wel eindigde hij al zeven keer op de tweede plaats en zes keer werd hij derde. Of hij dit jaar het zoet van de overwinning mag proeven? McLaren lijkt door te gaan op de weg die het vorig jaar heeft ingeslagen en een snelle auto te hebben gebouwd, dus de kans is er.

Overigens kan Norris ook het record aantal tweede plaatsen zonder overwinningen van Heidfeld overnemen. De Duitser werd acht keer tweede in de Formule 1, Norris dus zeven keer.

Meeste ronden aan de leiding zonder overwinning in F1

Huidige recordhouder: Chris Amon (183)

Kan verbroken worden door: Lando Norris (61)

Het record voor het meeste aantal ronden aan de leiding van een race zonder overwinning is een andere mijlpaal die Norris dit jaar zou kunnen breken. Op dit moment is Chris Amon de houder. De Nieuw-Zeelander reed in 14 jaar Formule 1 een ongekende 183 ronden aan de leiding, maar om verschillende redenen - meestal betrouwbaarheid - stond hij na afloop van een race nooit op de hoogste trede.

Norris heeft op dit moment 61 leidende ronden achter zijn naam. Daarmee staat hij vijfde op de lijst achter coureurs Amon (183), Jean Behra (107), Jean-Pierre Jarier (79) en Jack McGrath (70). Als Norris dit jaar Amon wil inhalen, moet hij dus nog 123 ronden aan de leiding rijden, zonder de races waarin hij dat doet ook daadwerkelijk te winnen. Een kleine kans, maar mogelijk.

Meeste punten zonder overwinning in F1

Huidige recordhouder: Lando Norris (633)

Kan verbroken worden door: Nico Hülkenberg (530)

Het wordt saai, maar we moeten weer Norris noemen. De McLaren-coureur is houder van het record voor coureur met de meeste punten in de Formule 1 zonder overwinning. Tweede op die lijst staat Hülkenberg met 530 punten.

Nu zal de Duitser niet snel het puntenaantal van Norris inhalen en zo het record overnemen, maar de kans dat de Engelsman dit jaar een race wint is groter dan de kans dat Hülkenberg dat lukt. Mocht Norris inderdaad voor Hülkenberg een Grand Prix winnen dan erft de Duitser het record.

Meeste races gestart zonder een ronde te leiden in F1

Huidige recordhouder: Kevin Magnussen (163)

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Ondanks een podium bij zijn debuut in 2014 (Australië) en een pole in 2022 (Brazilië) reed Kevin Magnussen nog nooit een ronde aan de leiding in een Grand Prix. De Deen is recordhouder voor de meeste racestarts (163) zonder een ronde te leiden. Hij nam dat record vorig seizoen over van Martin Brundle die de rangschikking leidde met 158 racestarts. Magnussen is de enige nog actieve coureur in de top-tien van dit record en kan het dus alleen zelf verder aanscherpen.

Meeste starts zonder podium in F1

Huidige recordhouder: Nico Hülkenberg (203)

Hülkenberg is momenteel houder van het record voor de meeste F1-starts zonder podium. In 203 Grands Prix zijn drie vierde plaatsen zijn beste resultaten. Het is meer dan waarschijnlijk dat hij dit record in 2024 verder zal aanscherpen, want met een Haas op een podium eindigen zou een wonder heten. Tweede op ranglijst staat landgenoot Adrian Sutil met 128 starts zonder podium.

Meeste punten zonder F1-wereldtitel

Huidige recordhouder: Valtteri Bottas (1.797)

Kan verbroken worden door: Sergio Pérez (1.486), Daniel Ricciardo (1.317)

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Valtteri Bottas reed in zijn carrière 1.797 punten bijeen, meer dan welke andere coureur zonder wereldtitel. De Fin werd bij Mercedes twee keer tweede in het kampioenschap, maar een kampioenschap lijkt er niet meer in te zitten voor de coureur van Stake. Achter Bottas op deze lijst staan Sergio Pérez met 1.486 punten en Daniel Ricciardo met 1.317 punten. Zij zouden theoretisch Bottas voorbij kunnen.

Meeste podiumplaatsen zonder een F1-wereldtitel

Huidige recordhouder: Rubens Barrichello (68)

Kan worden verbroken door: Valtteri Bottas (67)

Rubens Barrichello is de recordhouder voor de meeste podiumplaatsen in zijn F1-carrière zonder wereldkampioen te worden. De Braziliaan scoorde 68 top-drie klasseringen in 322 Grands Prix van 1993 tot 2011. Net achter Barrichello staat Bottas. De Fin reed tot nu toe 67 keer naar een podium. Hoewel het niet bepaald een ongewenst record is - Bottas zou ongetwijfeld graag wat podiumplaatsen scoren in 2024 - is het ook geen prestatie om over naar huis te schrijven.

Meeste seizoenen tussen opeenvolgende F1-wereldtitels

Huidige recordhouder: Niki Lauda (6 seizoenen)

Kan worden verbroken door: Fernando Alonso (17 seizoenen)

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Niki Lauda heeft het record voor het grootste gat tussen twee wereldtitels in de Formule 1. Tussen de tweede titel van de Oostenrijker in 1977 en zijn derde (en laatste) kampioenschap in 1984. zaten zes seizoenen. Fernando Alonso kan dat record verpulveren als hij dit jaar het onmogelijke doet en na 2005 en 2006 voor de derde keer wereldkampioen wordt. Er zitten dan zeventien seizoenen tussen zijn laatste twee titels. Toegegeven, dit is niet echt een ongewenst record, maar Alonso zou kunnen aanvoeren dat die ongrijpbare derde kroon veel eerder had moeten komen.

Meeste uitvalbeurten in een F1-seizoen

Huidige recordhouder: Andrea de Cesaris (14, in 1986 en 1987)

Kan worden verbroken door: Elke coureur in 2024

Andrea De Casaris viel zowel in 1986 en 1987 veertien keer uit, een prestatie op zich. Zeker als je je bedenkt dat er indertijd slechts zestien races per jaar werden verreden. Het is een record waar geen enkele coureur in 2024 nog maar in de buurt wil komen, maar de huidige auto's zijn veel betrouwbaarder dan in de jaren tachtig en dus lijkt het niet voor de hand liggend dat dit record wordt verbroken. Logan Sargeant en Esteban Ocon kwamen er vorig jaar het dichtst bij in de buurt met elk zeven uitvalbeurten.