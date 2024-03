Onenigheid bij Ricciardo en Tsunoda om teamorders in F1 Bahrein

Het was voor RB geen fantastische avond in Bahrein, want het team kon ondanks de elfde en veertiende startpositie niet echt een gooi doen naar de punten. In de slotfase van de race lagen Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo op de dertiende en veertiende plek, vlak achter de Haas VF-24 van Kevin Magnussen. Er stonden geen punten op het spel, toch besloot RB om naar teamorders te grijpen. Ricciardo reed namelijk op de zachte band in de slotfase van de race, Tsunoda op de harde band. Omdat de Japanner dus op papier minder kans maakte om die P12 over te nemen, werd hem verzocht Ricciardo voorbij te laten. Hij leek in eerste instantie te weigeren, maar gaf na bocht 4 toch gehoor.

Het was toen echter nog niet gedaan met de onenigheid, want Ricciardo slaagde er niet in om Magnussen in te halen. Tsunoda drong op de boordradio aan om Ricciardo te laten pushen, omdat hij 'niet snel' was. Uiteindelijk kon Ricciardo niet voorbijgaan aan Magnussen, maar kwam hij wel vóór Tsunoda over de finish. Het is gebruikelijk dat coureurs in zo'n situatie de positie teruggeven aan de teamgenoot, maar dat was dus niet het geval bij RB. Het leidde na de race tot een verhit moment waarbij Tsunoda zijn VCARB 01 laat aan de binnenkant gooide in bocht 8 en zich verremde, om erna nog dicht langs de auto van Ricciardo te scheuren.

Ook na de race blijkt dat er nog onenigheid is over de teamorders en met name de afhandeling daarvan. "Ik stond net op het punt om Magnussen in te halen", legt Tsunoda het van zijn kant uit. "Ik reed zij aan zij op het rechte stuk en moest toen van positie wisselen voor de laatste paar ronden. Om eerlijk te zijn snap ik niet zo goed wat de gedachtegang van het team was. Ik moet zien te begrijpen wat zij dachten, maar op dit moment snap ik het niet. We moeten dat eerlijk gezegd evalueren want ik begrijp het niet echt." Hij geeft wel aan dat hij verwacht had dat Ricciardo zijn positie zou teruggeven na het mislukken van de aanval op Magnussen. "Ja, om eerlijk te zijn. Dat is ook de regel waar we over gesproken hebben. We moeten dat voor de toekomst zeker evalueren."

Te laat

Ricciardo, die op zijn boordradio zijn ongenoegen liet blijken over de actie van zijn teamgenoot na de race, stelt juist dat er voor de race al gesproken is over een eventuele driver swap. "We hebben er voor de race over gesproken, we nemen dan de strategie door en we hebben een paar plannen van welke strategie we zouden kunnen volgen", legt Ricciardo uit. Volgens hem was de kans al groot dat hij in de laatste stint voor de aanval zou gaan op nieuwe zachte banden, als Tsunoda op nieuwe zachte banden zou starten - wat het geval was. "Dat verzoek [om van positie te wisselen] had ik dus wel verwacht. Ik snap dat je middenin de race wat emotioneler bent en dat het wat intenser is, maar dit kwam niet als een verrassing. Natuurlijk telt elke ronde als je op deze band rijdt, je wil elk beetje grip uit de banden halen. Je moet daarom luisteren naar het verzoek van het team. We reden ook nog niet in de punten, dus we hadden niks te verliezen. Laat me gewoon gaan en laten we kijken of ik er wat aan kan veranderen."

Ricciardo benadrukt dat hij het prima had gevonden om zijn P13 weer af te staan aan Tsunoda, als het team daar om gevraagd had op de boordradio. "Of ik nou dertiende of veertiende word... Ik weet niet of een coureur daar wat om geeft, maar ik niet. Dus als het team had gevraagd om hem voor de finish erlangs te laten, dan had ik dat gedaan omdat het voor mij niks betekent. Wat maakt het uit als we niet in de punten rijden?"

Ricciardo weet dat dit qua teamgeest geen goed begin is van een seizoen dat 24 races telt. "Er was wat onenigheid vandaag, maar ik wil niet dat dit de toon zet. Ik denk dat we dit wel zullen uitpraten bij de debriefing. Hopelijk kan hij, eenmaal afgekoeld, zeggen: 'Oké, ik had een ronde eerder aan de kant moeten gaan.'" Op dat punt zit voor Ricciardo nog duidelijk wat frustratie. "Als ik heel open ben: die call kwam al een ronde te laat en hij reageerde te laat", is de Australiër van mening. "Op de zachte band is elke ronde cruciaal. Ik verloor al iets van tweeënhalve goede ronden aan banden en dat maakte misschien het verschil. Hadden we Stroll op P10 nog kunnen pakken? Nee. We hadden op zijn best Zhou kunnen inhalen. Punten pakken was dus nog steeds lastig geweest, maar we moesten iets proberen", concludeert hij.