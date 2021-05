One-off liveries in de Formule 1: Niet altijd even succesvol

Het is niet toevallig dat McLaren voor Monaco kiest als locatie voor deze opvallende kleurstelling. De race in de speeltuin van de rich and famous heeft altijd al een aparte status gehad binnen de sport en leent zich ideaal voor speciale (marketing-) acties. Zo kwamen teams als Jaguar, Red Bull en Renault er meerdere malen voor de dag met verwijzingen naar Hollywood blockbusters. Red Bull koos in 2005 en 2006 voor Star Wars- en Superman-thema's, terwijl ook Renault in 2017 voor die laatste film koos.

Film-thema's

De diamanten van Jaguar

Het meest opmerkelijke verhaal is echter dat van Jaguar. Dat team werd in 2004 benaderd voor de promotie van de film Ocean's Twelve. Die film gaat over een complexe miljoenenroof en het leek de filmmaatschappij dan ook leuk om als verwijzing twee diamanten (van elk 300.000 dollar) in de neuzen van de auto's van Christian Klien en Mark Webber te verwerken. Helaas raakte Klien al in de eerste ronde de muur. Einde race, maar erger: tegen de tijd dat het wrak van Klien terug was in de pitbox van Jaguar was niet alleen de neus, maar ook de diamant verdwenen...

Geen succes

Dat een speciale livery niet altijd een garantie is voor succes, bleek recent nog maar eens. Daimler vierde in 2019 het 125-jarig bestaan en om daar bij stil te staan verscheen Mercedes tijdens de thuisrace op de Hockenheimring met een deels witte W10 op de baan. Het teampersoneel was uitgedost in retro-kleding en Netflix mocht speciaal voor de gelegenheid in de garage komen filmen. Het feest draaide uit op een groot fiasco met een crash van Valtteri Bottas en een negende plaats voor Lewis Hamilton.

Een jaar later ging het ook mis tijdens de jubileumrace van Ferrari. Dat team ‘vierde’ op Mugello de deelname aan de duizendste Formule 1-race met een speciale livery. Charles Leclerc en Sebastian Vettel werden in de Toscaanse heuvels zesde en achtste, nauwelijks een feestje waard.

Jubileum liveries voor Mercedes en Ferrari

McLaren vaker met speciale kleurstellingen

Ook McLaren zelf reed in het verleden al eens met speciale liveries en net als komend weekend in Monaco deed het dat om sponsors tevreden te stellen. Zo verscheen het team in 1978 tijdens de US Grand Prix met een M26 in het koningsblauw van Löwenbräu, een biermerk in handen van het Philip Morris-imperium. Keke Rosberg reed in 1986 in Portugal met een geel-witte MP4/2C. Normaal was die auto gespoten in het rood-wit van Marlboro, maar dat merk wilde in Portugal een nieuwe sigaret aan de man brengen.

One-ff liveries McLaren

De bijzondere kleurstelling bracht ook Rosberg geen geluk, aangezien de Fin zijn McLaren halverwege de race met elektrische problemen langs de kant moest parkeren. Voor de meest succesvolle one-off livery komen we dan toch weer terug bij de al eerder genoemde Superman-kleurstelling van Red Bull. In de kleuren van de superheld bezorgde David Coulthard de renstal uit Milton Keynes in 2006 namelijk de allereerste podiumfinish met een derde plek in Monaco. Geheel in stijl verscheen DC vervolgens ook inclusief rode cape op het podium. Diezelfde cape bracht later op de dag ook nog redding voor teambaas Christian Horner, die na een verloren weddenschep met alleen het rode laken om een duik in het zwembad van Red Bull nam.

Red Bull-teambaas Christian Horner springt in een Superman-cape het zwembad in na afloop van de GP van Monaco