Nog geen duidelijkheid over komende F1-races, waaronder Zandvoort

Nadat eindelijk bekend was geworden dat de race in Melbourne geen doorgang vindt, werd gefluisterd dat alle races tot aan de Grand Prix van Azerbeidzjan van het programma worden gehaald. Dat zou inhouden dat naast Australië ook Bahrein, Vietnam, Nederland, Spanje en Monaco van de kalender verdwijnen.

“Op dit moment gaat onze focus uit naar wat er zich dit weekend afspeelt”, deelde Carey ten overstaande van de Formule 1-pers mee. “Ik ben net terug uit Vietnam. We zijn met onze partners in gesprek over de aankomende races, maar we willen eerst hier alles op een goede manier oplossen. Maar natuurlijk gaan we in de komende dagen kijken naar de evenementen die er nog aan zitten te komen.”

“Het is een situatie die zich lastig laat voorspellen”, vervolgde de Amerikaan. “Het is een situatie die constant in beweging is. De situatie zoals die vandaag is, is anders dan zoals die twee dagen geleden was en zoals die vier dagen geleden was. Om nu vooruit te kijken en voorspellingen te doen terwijl de ontwikkelingen zich zo snel opvolgen, is moeilijk. Iedereen zou graag duidelijkheid willen. Wij ook. Maar je kan die duidelijkheid niet forceren.”

Een flink aantal landen op de Formule 1-kalender is in meer of mindere mate getroffen door het coronavirus. Gevraagd of het mogelijk is om enkele races die in de komende maanden plaatsvinden naar het einde van het seizoen te verplaatsen en of de Formule 1 dit jaar überhaupt aan het minimale aantal van acht races kan komen, antwoordde Casey: “Ik denk niet dat het productief is om op dit moment over hypothetische zaken te spreken. We gaan in de komende dagen gesprekken voeren over hoe we het verder gaan aanpakken. Natuurlijk worden er verschillende opties besproken, maar het is op dit moment niet mogelijk om voor de lange termijn plannen te maken. We zullen eerst met de meest prangende zaken moeten dealen. Met betrekking tot de lange termijn: we zullen zien hoe het zich verder ontwikkelt. We hopen allemaal snel terug te keren naar een wereld die normaal functioneert.”

Carey mag dan nog geen uitspraken willen doen over de aankomende Formule 1-races, volgende week staat de volgende Grand Prix in Bahrein al op het programma. Specifiek gevraagd naar de eerstvolgende race, herhaalde hij: “We pakken eerst de problemen in Australië aan. In de komende dagen kijken we naar de eerstvolgende wedstrijden, zoals Bahrein en Vietnam. Daarover zullen later nog bekendmakingen volgen.” Carey wilde nog niet zeggen wanneer er een aankondiging over Bahrein wordt gedaan. “We weten dat we dit op zeer korte termijn moeten oppakken. Maar we gaan hier niet alleen over. We hebben ook te maken met de FIA, de Bahreinse overheid en andere partijen. We hebben te maken met een groot ecosysteem en we willen met alle betrokkenen van gedachten kunnen wisselen. We zullen binnenkort bekendmaken wat onze plannen zijn.”