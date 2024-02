'Onderzoek Red Bull F1-teambaas Horner vóór GP Bahrein afgerond'

Volgens Sky Sports zal er nog vóór de start van het seizoen een knoop doorgehakt worden in de zaak-Horner. Zij achten het waarschijnlijk dat er dinsdag of woensdag een mededeling komt vanuit het Red Bull-kamp over het al dan wel of niet beëindigen van de samenwerking met Horner, die sinds de oprichting van het team in 2005 aan het roer staat. Sky Sports meldt namelijk dat het onderzoek nu afgerond zou zijn. Zij melden bovendien dat het onderzoek ruim 100 pagina's zou tellen en dat deze bij het bestuur van Red Bull GmbH ligt. Zij moeten dus over de toekomst van Horner binnen het team gaan besluiten.

Op 5 februari bracht Red Bull Racing naar buiten dat het een intern onderzoek was gestart naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. Sindsdien heeft de Brit zijn verhaal gedaan bij een externe advocaat, ingeschakeld door het moederbedrijf van Red Bull Racing, maar het team heeft nog geen mededelingen gedaan. Red Bull-adviseur Helmut Marko verdedigde de gang van zaken en stelde dat het uiteraard beter zou zijn om snel uitsluitsel te krijgen vanwege de geruchten die rondgaan, maar: "De lange duur van het onderzoek is niet hun schuld en ze doen hun best om een eerlijk onderzoek te laten uitvoeren en vervolgens dienovereenkomstig te reageren", zei de Oostenrijker tegen ServusTV.

Met het nieuwe F1-seizoen op komst is het nog altijd de vraag wat Red Bull Racing besluit. Op donderdag gaat het seizoen van start met de eerste vrije trainingen in Bahrein. Toekomstig motorpartner Ford voerde de druk op. Zij willen binnen afzienbare tijd een resultaat van het onderzoek zien en maakten duidelijk dat zij niet helemaal gediend zijn van de huidige gang van zaken, waarbij het volgens het bedrijf aan transparantie ontbreekt.