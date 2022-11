Wie actief is op Twitter, is er ongetwijfeld bekend mee dat er behoorlijk wat nepaccounts zijn op het platform. Binnen niet al te lange tijd moet daar verandering in komen, vindt nieuwe topman Elon Musk. De rijkste man ter wereld werd recent de nieuwe eigenaar van Twitter en heeft sindsdien zijn stempel al gedrukt door behoorlijk wat personeelsleden te ontslaan. Hij wil echter ook dingen veranderen op het platform zelf. Zo wil hij mensen laten betalen voor het blauwe vinkje achter hun naam, maar ook heeft Musk aangekondigd dat hij een einde wil maken aan de nepaccounts.

Mocht Musk zijn zin krijgen en er definitief een einde komen aan nepaccounts op Twitter, dan kan dat behoorlijke gevolgen hebben voor het aantal volgers die de diverse Formule 1-coureurs en -teams op het platform hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van Gambling.com. Zij gebruikten de tool 'SparkToro' om bots, spam-accounts, inactieve gebruikers en andere nepaccounts te detecteren in steekproeven van 2000 willekeurige volgers. Op basis van de resultaten kan voor iedere coureur en ieder team bepaald worden welk percentage van hun volgers bestaat uit nepaccounts.

Daaruit blijkt dat Max Verstappen de coureur is die procentueel gezien de meeste nepvolgers heeft. De Nederlander heeft een kleine 3,2 miljoen volgers op Twitter, waarvan er volgens het onderzoek zo'n 1,4 miljoen nep zijn. Dat komt neer op een percentage van 43,2 procent. Tweede op de lijst is Mick Schumacher, van wie 421.000 van zijn 978.000 volgers nep zijn (43,1 procent). In absolute aantallen heeft Lewis Hamilton ruimschoots de meeste nepvolgers met 2.959.000. Doordat de zevenvoudig wereldkampioen in totaal 7,8 miljoen volgers heeft, komt hij uit op 37,5 procent. Alleen Pierre Gasly en Nyck de Vries hebben procentueel gezien minder nepvolgers met respectievelijk 35 en 26,3 procent.

Tien F1-coureurs met hoogste percentage nepvolgers

Coureur Aantal volgers Aantal nepvolgers Percentage nepvolgers 1 Max Verstappen 3.187.642 1.377.061 43,2 2 Mick Schumacher 978.882 421.898 43,1 3 Sergio Pérez 3.474.118 1.452.181 41,8 4 Nicholas Latifi 372.754 155.066 41,6 5 Lando Norris 2.207.519 916.120 41,5 6 Daniel Ricciardo 3.137.495 1.289.510 41,1 7 George Russell 1.729.483 710.818 41,1 8 Zhou Guanyu 324.235 131.964 40,7 9 Kevin Magnussen 827.133 333.335 40,3 10 Charles Leclerc 2.317.253 929.218 40,1

Bij de teams liggen de percentages nepvolgers ook relatief dicht bij elkaar. De koppositie is voor McLaren, bij wie 1,5 miljoen van de 3,5 miljoen volgers wordt aangemerkt als nepvolger (44,6 procent). Red Bull Racing volgt met 1,8 miljoen van de 4,2 miljoen volgers, een percentage van 43,0 procent. Qua absolute aantallen heeft Mercedes de meeste nepvolgers met bijna 1,9 miljoen, maar doordat zij ook de meeste volgers in het algemeen hebben komt het percentage uit op 41,9 procent.

Vijf F1-teams met hoogste percentage nepvolgers

Team Aantal volgers Aantal nepvolgers Percentage nepvolgers 1 McLaren 3.490.441 1.556.737 44,6 2 Red Bull 4.225.001 1.816.750 43,0 3 Alfa Romeo 1.444.001 610.812 42,3 4 Mercedes 4.454.161 1.866.293 41,9 5 Ferrari 4.225.291 1.766.172 41,8