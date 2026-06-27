Ondanks Monaghan-geruchten houdt Red Bull vertrouwen in behouden van Max Verstappen

In aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk is Paul Monaghan in Duitse media als eerstvolgend Red Bull-kopstuk gelinkt aan een vertrek bij het team uit Milton Keynes. Racingnews365 voegde vrijdag toe dat de 58-jarige hoofdengineer op weg lijkt naar Cadillac. Officieel willen beide teams logischerwijs niet op de berichtgeving reageren, maar Motorsport.com heeft van bronnen in de paddock vernomen dat er wel substantie achter de berichtgeving zit.

Alhoewel er officieel nog geen aankondiging is en de potentiële overstap sowieso iets voor de langere termijn zou zijn, staat het verhaal niet op zichzelf. Zo werd eerder dit jaar duidelijk dat Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase zich in 2028 bij McLaren voegt. Eerder vertrokken onder meer Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Will Courtenay en Rob Marshall al naar concurrenten, terwijl Red Bull zelf afscheid heeft genomen van Christian Horner en Helmut Marko.

Ieder geval staat echter op zichzelf – ook met financiële overwegingen op persoonlijk vlak – en dat geldt ook in dit geval, waarbij Monaghan een nog meer ‘senior’ rol in Cadillacs engineeringteam zou bekleden. Alhoewel Red Bull zich publiekelijk (nog) niet wil uitspreken, benadrukken ingewijden in het team wel dat er voor ieder kopstuk een opvolgingsplan klaarligt – zo ook in het geval van Monaghan.

“Er gaan veel geruchten rond over ons team en het personeel. We hebben al gereageerd op GP [Lambiase], omdat hij logischerwijs erg zichtbaar is. Hij is één van onze meest zichtbare engineers en gaat naar een nog zichtbaardere rol, maar ik denk niet dat het juist is om op ieder afzonderlijk gerucht te reageren”, aldus Laurent Mekies.

“Als ik kijk naar de namen die de afgelopen maanden zijn rondgegaan, dan zijn de meesten nog altijd bij ons in de garage. Sommigen hebben nooit willen vertrekken, anderen zijn van gedachten veranderd en blijven bij ons.” Die uitspraak duidt onder meer op alle wilde geruchten over Hannah Schmitz, al heeft de berichtgeving over Monaghan meer substantie.

Blijft er genoeg kwaliteit aanwezig in het technisch team?

Paul Monaghan, Chief Engineer, Red Bull Racing, in the Team Principals Press Conference Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

Waar Red Bull in dit stadium niet wil ingaan op specifieke namen, bevestigt Mekies bij navraag door Motorsport.com wel dat er in zijn optiek voldoende talent in het team aanwezig blijft voor de toekomst – ook bij een vertrek van Monaghan.

“Daar heb ik enorm veel vertrouwen in. Ik verwijs terug naar wat ik eerder zei over wat het meest opvallende aspect van mijn eerste twaalf maanden bij Red Bull Racing is geweest. Dat meest opvallende aspect is de kwaliteit en de breedte die we in het team hebben. We beschikken op alle niveaus over ongelooflijk veel talent en we zullen zeker niet op zoek gaan naar excuses door te zeggen dat we A, B of C missen om weer helemaal competitief te worden. We hebben alles in huis. Als we iemand van een ander team nodig hebben om de puzzel compleet te maken, dan zullen we dat doen, maar we worden zeker niet beperkt door de kwaliteit van het talent dat we hebben.”

Het betekent in de praktijk dat Red Bull bij vertrekkende teamleden in eerste instantie kijkt naar mogelijke promoties in het team zelf. Dat is eerder dit jaar eveneens gebeurd met hoofd performance en design engineer Ben Waterhouse.

“Voor Max telt alleen een snelle auto”

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Clive Mason / Getty Images

Desondanks roepen alle mutaties in het team – samen met de huidige achterstand van Red Bull op het circuit – wel de vraag op of het team genoeg kan doen om Verstappen te overtuigen ook volgend jaar te blijven. Mekies benadrukt dat er in dat opzicht maar één ding telt: de stopwatch, waarvoor het updatepakket van Red Bull in Spielberg van groot belang is, ook omdat Mekies erkent dat Red Bull onder het budgetplafond niet ongelimiteerd updates kan introduceren.

“Wat Max betreft: Max wil een snelle auto. Dat heeft hij altijd duidelijk gemaakt en hij vertrouwt er volledig op dat wij er alles aan doen, op de korte én lange termijn, om terug te keren naar succes en om dat succes vervolgens vast te houden”, reageerde Mekies.

“Zoals ik een paar weken geleden al zei, vragen we Max niet iedere week of hij blijft. Hij pusht samen met ons en helpt ons om de juiste ontwikkelingsrichting voor de auto te vinden. Dat andere is voor ons geen onderwerp. Het enige onderwerp voor ons is om de auto terug te brengen naar waar we die willen hebben. Ik hoop dat jullie het met me eens zijn: als de auto weer staat waar wij hem willen hebben, dan zal er geen discussie zijn.”