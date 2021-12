Onbegrip bij Verstappen: “In Brazilië mocht dit nog wel”

Titelkandidaten Max Verstappen en Lewis Hamilton voeren al het gehele jaar een stevige strijd uit. In de Grand Prix van Brazilië probeerde de Brit zijn rivaal buitenom te passeren in bocht 4. Beide rijders schoten vervolgens van de baan, maar de wedstrijdleiding deelde geen straf uit. Dit tot onvrede van veel andere rijders en teams, die bang waren voor onduidelijkheid over de regels omtrent ‘forcing another driver of the track’. De rijdersmeeting in Qatar leverde vervolgens ook geen eenduidig antwoord op.

In Saudi-Arabië kwamen Verstappen en Hamilton elkaar opnieuw tegen. Tweemaal dwong de Nederlander zijn rivaal buiten de baan. De eerste maal werd tijdens de rode vlag opgelost met wedstrijdleider Michael Masi, die Verstappen terugzette tot de derde startplaats. Voor het tweede incident kreeg de Red Bull-coureur een penalty van vijf seconden vanwege het behalen van een voordeel door de baan af te snijden.

Verstappen vergeleek het incident in Jeddah met zijn actie in Brazilië waarvoor hij geen straf. Beide rijders verlieten ook ditmaal de baan, maar de Limburger zei: “Het is gek dat het in Brazilië mocht en ik er nu opeens een straf voor krijg. Net als in Brazilië remde ik natuurlijk laat, en ik denk dat ik op een bepaald punt wat van de lijn af zat. Ik had een momentje dus ik ging wijd, maar hij haalde de bocht ook niet. In feite misten we dus allebei de bocht. Ik denk niet dat het dan fair is om gewoon maar te zeggen dat ik een straf moet krijgen. Het is wat het is. Ik vind het interessant dat ik degene ben die de straf krijgt wanneer we allebei buiten de witte lijnen komen. In Brazilië was het nog prima, nu krijg ik er plotseling een penalty voor.”

"Gaat meer over witte lijnen en straffen dan over racen"

Verstappen kreeg na de race ook nog een tijdstraf voor de aanrijding op het rechte stuk met Hamilton. De Red Bull-coureur wil echter niet te lang in het verleden blijven hangen, maar vindt het wel zonde dat de discussie over straffen de race overschaduwen. “Je zag duidelijk dat we allebei de bocht niet haalden, maar het is goed zo. Ik wil er niet te veel tijd aan spenderen. We moeten door. We hebben evenveel punten en dat is natuurlijk enorm spannend voor het hele kampioenschap en de Formule 1 in het algemeen. Maar zoals ik al tijdens mijn in-lap zei: we hebben het de laatste tijd meer over witte lijnen en straffen dan over het race. Dat is zonde.”

