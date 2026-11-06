Formule 1 GP van Brazilië

"Onacceptabel gevoel bij schakelen" – Max Verstappen legt gebruikelijke klacht via F1-boordradio uit

Max Verstappen stelt dat hij Red Bull vooral op scherp wil zetten door zich uit te spreken via de boordradio. In Brazilië was het gevoel bij het terugschakelen echter niet de enige klacht van de viervoudig wereldkampioen.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 17:34

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Max Verstappen heeft de eerste training van het Formule 1-weekend in Sao Paulo als derde afgesloten, op ruim twee tienden van snelste man Lando Norris – waarbij moet vermeld dat McLaren dit weekend op upgrades kan rekenen, om precies te zijn op een nieuwe voorvleugel die ook meteen als het uitgangspunt voor 2027 dient.

Ondanks dat de start qua pure snelheid hoopgevend leek, was Verstappen vrijdagmiddag nog niet helemaal tevreden over het gevoel in de RB22. Via de boordradio kwam bijvoorbeeld een klacht terug die vaak te horen is van de viervoudig wereldkampioen: geen optimaal gevoel bij het terugschakelen.

“Onacceptabel, man. Onacceptabel, dat terugschakelen. Wat de f***!”, liet Verstappen tijdens de eerste training aan race-engineer Tom Hart weten, die dit weekend wederom Gianpiero Lambiase vervangt om verder aan de relatie voor de toekomst te kunnen werken.

Alhoewel Verstappen weet dat het wellicht als klagen overkomt, heeft hij in Brazilië verduidelijkt dat dergelijke boordradio’s vooral met zijn perfectionisme te maken hebben en dat ze dienen om het team scherp te houden voor de momenten die er echt toe doen.

“Met dat schakelen of waar je me ook over hoort klagen, dat komt gewoon doordat ik nooit tevreden ben, omdat ik denk dat bepaalde dingen altijd beter kunnen”, legde Verstappen uit. “Ik probeer altijd dingen te finetunen of verbeteringen te vinden. Dus als je het als klagen ziet of hoe je het ook wilt noemen, dan is het voor mij vooral een manier om ervoor te zorgen dat het team altijd naar de details blijft kijken om meer rondetijd te vinden, omdat ik weet dat er nog meer rondetijd in zit.”

Het gevoel bij het terugschakelen gaat niet alleen om dat schakelmoment, maar eveneens om de destabilisatie van de auto die het kan veroorzaken – met name de achterkant. Het gebeurt met name tijdens het aanremmen en hangt samen met het vertrouwen in de auto, waardoor het ook op die manier rondetijd kan kosten. Het verklaart waarom Verstappen er continu op blijft hameren en het onderwerp ieder weekend terugkeert.

Het moment met Stroll tijdens de proefstarts verklaard

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Op het circuit van Interlagos was dat tijdens de eerste training overigens niet het enige ongemak. Verstappen klaagde eveneens over een zwaar gevoel tijdens het sturen, wat op een probleem met de power steering leek te duiden. Red Bull erkende dat probleem ook in de data terug te zien, waarna Verstappen tijdens een bezoekje aan de pitstraat grapte: “Het is een goede work-out met dat zware sturen!”

Waar Verstappen harder moest werken door het stuurprobleem, was het meest extreme voorbeeld in VT1 bij Lance Stroll te zien. Op onboardbeelden van de Canadees was in drie opeenvolgende bochten bijna full steering lock te zien, wat normaliter bepaald niet gebruikelijk is op die plekken.

Aan het eind van de sessie kwamen Verstappen en Stroll elkaar ook nog even tegen in een gevecht om een plek voor de proefstarts. Verstappen was door het team gesommeerd om na twee burn-outs de proefstart aan de rechterkant van de grid af te werken, waar het gripniveau door de ideale racelijn logischerwijs anders is.

Stroll wilde Verstappen vlak voor de bewuste gridplek passeren en die positie innemen. De Nederlander was daar echter niet van gediend, stak de Aston Martin weer voorbij, waarna Stroll zijn verlies nam en de proefstart aan de linkerkant – de vuile kant van de grid – moest afwerken.

Heeft Red Bull het radioprobleem eindelijk opgelost?

Een ander euvel lijkt in Mexico en tot dusver ook in Brazilië beter voor elkaar te zijn: de boordradio. In zowel Singapore als Austin speelde dat probleem Red Bull parten, maar Verstappen bevestigt dat er op dat vlak progressie is geboekt – in ieder geval intern.

“Nou, de boordradio is volgens mij een stuk beter. In Mexico hebben we ook een aantal dingen uitgeprobeerd en waarschijnlijk zijn er nog maar een paar kleine instellingen die we goed moeten krijgen. Maar het team kon mij eigenlijk heel goed horen. Misschien kon de rest mij niet horen, maar dat is eerlijk gezegd fantastisch. Dus we moeten eigenlijk proberen om het zo te houden!”

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





"Onacceptabel gevoel bij schakelen" – Max Verstappen legt gebruikelijke klacht via F1-boordradio uit



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



9 min



"Onacceptabel gevoel bij schakelen" – Max Verstappen legt gebruikelijke klacht via F1-boordradio uit





MotoGP Qatar: Di Giannantonio snelste in Practice, Martin en Marquez naar Q2



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Qatar



10 min



MotoGP Qatar: Di Giannantonio snelste in Practice, Martin en Marquez naar Q2





Herta behaalt F1-superlicentie, Bottas blijft vol vertrouwen over zitje voor 2027



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



44 min



Herta behaalt F1-superlicentie, Bottas blijft vol vertrouwen over zitje voor 2027





F1 GP Brazilië: Norris snelste in VT1, Herta haalt superlicentie



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



57 min



F1 GP Brazilië: Norris snelste in VT1, Herta haalt superlicentie

Vorig artikel Herta behaalt F1-superlicentie, Bottas blijft vol vertrouwen over zitje voor 2027

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Ronald Vording





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 11 u



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





F1-update: Red Bull stelt motorwissel Verstappen zo lang mogelijk uit, Hamilton hard over Leclerc



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



18 u



F1-update: Red Bull stelt motorwissel Verstappen zo lang mogelijk uit, Hamilton hard over Leclerc





Max Verstappen grapt over mogelijke F1-regenrace in Brazilië: "Heb nu antivirus geïnstalleerd!"



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



22 u



Max Verstappen grapt over mogelijke F1-regenrace in Brazilië: "Heb nu antivirus geïnstalleerd!"

Meer van

Max Verstappen





Max Verstappen grapt over grootste verschil tussen Antonelli en zichzelf: "Hij spreekt Italiaans!"



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



1 d



Max Verstappen grapt over grootste verschil tussen Antonelli en zichzelf: "Hij spreekt Italiaans!"





Max Verstappen grapt over "gesprek" met Red Bull-motor na "willekeurige" problemen



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



2 d



Max Verstappen grapt over "gesprek" met Red Bull-motor na "willekeurige" problemen





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



4 d



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico

Meer van

Red Bull Racing





Sterke vorm Liam Lawson bezorgt Red Bull hoofdpijn voor 2027



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



1 d



Sterke vorm Liam Lawson bezorgt Red Bull hoofdpijn voor 2027





Hadjar wijt aanvaring met Russell die zijn GP van Mexico 'verpestte' aan zichzelf



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



3 d



Hadjar wijt aanvaring met Russell die zijn GP van Mexico 'verpestte' aan zichzelf





Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



14 d



Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 11 u



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



4 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



5 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



6 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer