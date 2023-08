Historie: Al crashend naar eerste en enige zege van F1-carrière

Regen leidt vaak tot onvoorspelbare taferelen tijdens Formule 1-races en dat was absoluut het geval op 17 augustus 1975. Op die dag werd de Grand Prix van Oostenrijk verreden op de Österreichring, dat na een grote verbouwing later bekend werd als eerste A1-Ring en tegenwoordig de Red Bull Ring. Bijna een halve eeuw later staat het einde van deze race nog altijd bekend als een van de opzienbarendste, vreemdste en komische finishes ooit in de koningsklasse, met een hoofdrol voor Vittorio Brambilla.

De zondag nabij Spielberg begon onder een zonnetje, hoewel het asfalt van de Österreichring op dat moment wel nat was. De stewards probeerden om het natte asfalt droog te krijgen, zodat de 140.000 aanwezige fans vanaf 9.00 uur konden genieten van een training. Dat lukte, maar voor Mark Donohue verliep de sessie dramatisch. In de snelste bocht van de baan klapte een van zijn banden, waardoor hij crashte. Diverse marshals raakten gewond door rondvliegende brokstukken en een van hen later zou bezwijken aan zijn verwondingen. De coureur leek relatief ongedeerd uit te stappen. Donohue had met zijn hoofd echter iets geraakt bij de crash, werd een dag later opgenomen in het ziekenhuis en zou een dag later overlijden aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Donohues crash verstoorde niet alleen de training, maar leidde ook tot uitstel van de start van de race. Intussen pakten donkere wolken zich samen boven het Oostenrijkse circuit en dat leidde vervolgens ook tot zware regenval. Toch gingen 26 coureurs uiteindelijk van start, waarbij Niki Lauda al vroeg de leiding pakte voor James Hunt en Patrick Depailler. De Fransman viel door bandenproblemen echter weg, waardoor de als achtste gestarte Brambilla opklom naar de derde plaats. Lauda had intussen nog altijd de leiding in handen, toen het na tien ronden stopte met regenen. De situatie stabiliseerde daardoor en de Oostenrijker leek voor eigen publiek op weg naar een mooie zege.

Niet veel later keerde de regen echter terug en dat was niet in het voordeel van Lauda, wiens auto duidelijk niet was afgesteld op regenachtige omstandigheden. Hunt en Brambilla reden naar de achterkant van de Ferrari toe, waarna ze in de vijftiende ronde allebei langs Lauda gingen. March-coureur Brambilla bleef vervolgens enkele ronden achter de Hesketh van Hunt rijden, om vervolgens te profiteren van de onoplettende achterblijver Brett Lunger en de leiding over te nemen. Het zou daarna harder en harder gaan regenen en ook ontstond er onweer, waardoor meer en meer partijen aandrongen op het beëindigen van de race.

De wedstrijdleiding bleek daar uiteindelijk gevoelig voor, want na 29 ronden werd de finishvlag gezwaaid om de race ten einde te brengen. Brambilla kwam als eerste over de finish om zo zijn eerste en uiteindelijk enige Formule 1-zege veilig te stellen, al deed hij dat op een manier die niet snel vergeten zou worden. Terwijl de Italiaan een gebaar maakte richting zijn team, verloor hij de controle over de March 751 en knalde hij tegen de pitmuur. Met forse schade aan de voorkant kon Brambilla zijn weg vervolgen en alsnog zijn ereronde maken, om daarna op het podium geflankeerd te worden door Hunt en Tom Pryce. Veel punten hield de destijds 37-jarige coureur niet over aan zijn enige overwinning: doordat net iets meer dan de helft van het geplande aantal ronden was afgelegd, werden er halve punten uitgedeeld. Brambilla moest het daardoor doen met slechts 4,5 punten voor de winst.