Omstreden sausage kerbs op Red Bull Ring verwijderd

Vorig jaar waren er nog tien centimeter hoge 'sausage kerbs' bij het uitkomen van bochten 9 en 10 tijdens het Grand Prix-weekend op de Red Bull Ring. Daarop was toentertijd veel kritiek vanuit de teams: coureurs van meerdere teams reden hun voorvleugel stuk op de ‘gele broodjes’, die moeten voorkomen dat coureurs maling hebben aan de track limits en wijd gaan om meer snelheid mee te kunnen nemen. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner verklaarde vorig jaar na de eerste vrije training dat zijn team in een vrije training 250.000 pond aan schade had gereden door de obstakels.

Het lijkt erop dat er geluisterd is naar de bezwaren van de teams, want de veelbesproken ‘gele broodjes’ zijn verwijderd voor de Grands Prix van Oostenrijk en Stiermarken van de komende twee weekenden. Het nieuws wordt door Red Bull-adviseur Helmut Marko bevestigd bij Speedweek. “We hebben heel goed contact gehad met de FIA en de wedstrijdleider. In bochten 9 en 10 zijn de sausage kerbs nu verwijderd.”

“In de afgelopen jaren hebben die dingen enorm veel schade aan voorvleugels en de vloer aangericht. Niet alleen in de Formule 1, maar ook in de juniorklassen.” De uit Graz afkomstige Oostenrijker is bovendien van mening dat de sausage kerbs niet geschikt zijn voor het doel wat ermee bereikt moet worden. “Ze hebben ook niet echt geholpen wat betreft de veiligheid. In andere bochten liggen nog wel dat soort kerbs, maar die zijn niet zo irritant.”