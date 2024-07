Ommekeer bij Haas F1: Kunnen nu op eigen kracht punten scoren

De eerste paar races van het seizoen was het spannend tussen teams als Alpine, Haas F1 en Williams. Deze teams moesten het vooral hebben van uitvalbeurten of andere problemen bij de topteams om punten te scoren, maar in de afgelopen twee races heeft Haas F1 zich losgetrokken van deze strijd onderaan. Door twee zesde plaatsen voor Nico Hülkenberg en de achtste plaats van Kevin Magnussen in Oostenrijk maakte het Amerikaanse team plots een sprong van twintig punten in twee races tijd, waardoor nu ineens RB F1 ook in zicht is voor de zesde plaats in het constructeurskampioenschap.

Op het circuit van Silverstone was Haas F1 volgens teambaas Ayao Komatsu het 'op vier na snelste' team. "Dat is geweldig", zegt Komatsu. "Nico eindigde op P6 in de kwalificatie en dat was verre van de perfecte ronde. Hij verloor iets van drie tienden, dus het had de vierde of zelfs de derde plek kunnen zijn, maar goed. Met die wisselvallige omstandigheden was het onze race om te verliezen. Ik had toen niet verwacht dat we het alsnog tegen Ferrari konden opnemen - wat niet het geval zou zijn geweest als het volledig droog was gebleven, nietwaar?"

Komatsu zag zijn team in deze lastige omstandigheden de juiste beslissingen nemen, wat volgens hem niet zo makkelijk was. Daarnaast weet hij nu zeker dat de updates van de afgelopen tijd werken. "De auto was snel, Nico was goed en het bandenmanagement en de communicatie waren goed. Het kwam gewoon allemaal samen door teamwerk, daarom ben ik zo tevreden. Dat zou alle mensen in het team veel vertrouwen moeten geven. Niemand kan ontkennen dat we meer performance hebben toegevoegd aan de auto. Dat zou ze veel vertrouwen moeten geven. Ik heb vanaf dag één al gezegd: we hebben getalenteerde mensen."

De Japanner benadrukt bovendien dat er binnen het team weinig is veranderd. Simone Resta is vertrokken en sommige personen hebben een andere functie gekregen, maar 'we zijn nog steeds net zo groot'. "En ja, we zijn nu aan het werven, dus we zouden binnenkort een groter team moeten hebben. Maar we hebben nog steeds dezelfde middelen als vorig jaar en min of meer dezelfde mensen. Dit is wat we dan kunnen doen. Dat is fantastisch toch?"

Op eigen kracht punten pakken

Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Hoe het dan precies mogelijk is dat Haas F1 wel een stap vooruit zet terwijl teams als Ferrari, Aston Martin en RB F1 juist met wat vraagtekens lijken te zitten? "Dat weet ik eerlijk gezegd niet", erkent Komatsu. "Het enige wat we kunnen zeggen, is dat we samenwerken." Wat de Haas F1-teambaas bemoedigend vond, was dat zijn team de problemen niet ontkende, maar het juist accepteerde en bereid was om het te verhelpen. "Wanneer je dat accepteert, dan werkt iedereen eraan om het te begrijpen. En die kennis zet je dan in voor een upgrade. Misschien is dat dan een van de geheimen. Iedereen werkt op transparante wijze samen, er is geen cultuur van vingers wijzen."

Komatsu zou nu wel willen dat Haas F1 vanaf nu elke keer voor dit soort resultaten kan gaan, maar weet ook dat dit niet heel realistisch is. "Boedapest is een circuit waar je met extra veel downforce moet rijden, maar wij hebben niet genoeg", verklaart de teambaas. "Je kon in Monaco al zien dat we de snelste waren op de snelheidsmeting. We gaan met nagenoeg hetzelfde downforceniveau als Monaco naar Hongarije. Oké, met dit nieuwe pakket zijn bepaalde soorten bochten verbeterd. Ik geloof graag dat we het op vijf na snelste team kunnen zijn, maar dat valt nog te bezien. Maar in de races voor deze update scoorden we geen punten. Vijf keer eindigden we op P11, één keer op P12. We stonden er altijd nagenoeg bij. Nu hebben we consistentie in verschillende soorten snelheden, circuits en omstandigheden. We staan er bij. Dat betekent dat als er iets gebeurt, wij er zijn om [de restjes] op te rapen. Nu zijn we wel wat sneller dan dat, dus zelfs al gebeurt er niks dan zouden we nog punten moeten kunnen pakken."