De ommekeer bij Aston Martin: Alle zichtbare onderdelen aangepast

Het Aston Martin F1 Team kende een moeizame start van het seizoen 2021. De formatie was door de filosofie van de lage rake een van de voornaamste slachtoffers van de regelwijzigingen omtrent de vloer. De eerste races bracht het team in de achterhoede van de middenmoot door, maar naarmate de eerste seizoenshelft vorderde kwamen Sebastian Vettel en Lance Stroll verder naar voren. De Duitser scoorde tweemaal een podiumplaats, al moest hij zijn punten van de tweede stek in Hongarije weer inleveren vanwege een tekort aan brandstof.

Performance director Tom McCullough biedt een inkijkje in het harde werk dat Aston Martin achter de schermen heeft verricht om het tij te keren: “Het was, en is, een min of meer oneindig proces van herhaalde ontwikkeling. Het resultaat daarvan is dat er bijna geen enkel extern zichtbaar onderdeel op onze auto zit dat tussen Bahrein en Silverstone niet op de een of andere manier verbeterd is. Of, om het anders te zeggen: als een onderdeel geraakt wordt door de wind, is het vermoedelijk ergens in de afgelopen vier maanden geüpdatet. En dat werkt. We weten dat onze auto nog steeds niet de snelste is maar we zitten qua performance dichter bij onze voornaamste rivalen dan aan het begin van het seizoen. Dat is het resultaat van een zorgvuldig gemanaged programma van aero-ontwikkeling. Daar komt natuurlijk ‘trial and error’ bij kijken maar het heeft ook echte resultaten opgeleverd.”

Hoewel het team uit Silverstone goede progressie heeft geboekt met de huidige bolide, weet men ook dat de ontwikkeling stilgelegd moet worden. Komend jaar treedt een geheel nieuw technisch reglement in werking waardoor er veel aandacht gestoken moet worden in de auto voor 2022. “Het was een indrukwekkende hoeveelheid werk en ik neem mijn pet af voor mijn collega’s”, zei McCullough. “Maar net zoals de andere teams zullen we de energie na de zomerpauze steken in onze auto voor 2022, om die zo competitief mogelijk te maken.”

Progressie van Vettel

De performance director is ook zeer te spreken over de groei die nieuweling Sebastian Vettel heeft doorgemaakt: “Onze ‘new boy’ Sebastian was in eerste instantie in het nadeel door zijn gebrek aan ervaring met de wijze waarop onze auto werkt en voelt, vervolgens kreeg hij tijdens de wintertest in Bahrein te maken met onbetrouwbaarheid. Hij heeft zeer ijverig gewerkt, in onze simulator in de fabriek en op de circuits, om ons te helpen de voorgaande races te analyseren om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de komende wedstrijden.”