Het gelijk van Wolff na kritiek op alternatieve kwalificatie

Om te voorkomen dat twee Grands Prix vlak achter elkaar op hetzelfde circuit, met dezelfde auto’s, dezelfde coureurs, dezelfde banden en vergelijkbare weersomstandigheden voorspelbaar zouden worden, wilde Formula One Managament komend weekend bij de tweede race op Spielberg met een alternatief kwalificatiesysteem komen.

Het idee was om op zaterdag een kwalificatierace te houden. De uitslag van die korte race zou dan de startopstelling zijn van de Grand Prix van Stiermarken. De startvolgorde van de zaterdagse kwalificatierace zou worden bepaald aan de hand van de uitslag van de eerste Grand Prix op Spielberg afgelopen zondag, waarbij de laatst geklasseerde coureur als eerste zou mogen starten en de racewinnaar vanaf P20 zou moeten vertrekken.

Het idee kon op de sympathie rekenen van de meeste teams, waaronder Red Bull, maar Mercedes was tegen en vetode het plan. In zijn kritiek op het voorstel had Mercedes-teambaas Toto Wolff een vooruitziende blik: “Stel je voor dat een coureur het tijdens de eerste race op Spielberg niet goed doet en het team besluit om de auto aan de kant te zetten. Die auto start de kwalificatierace een week later dan vanaf pole position. En als die auto tijdens die kwalificatierace voor een aantal middenvelders staat, staat ‘ie ook op zondag [tijdens de Grand Prix] vooraan en wint hij de race.”

Als we kijken naar hoe de startopstelling van de zaterdagse kwalificatierace voor de Grand Prix van Stiermarken er uit zou hebben gezien dan blijkt hoe Mercedes en Wolff gelijk hebben gekregen met hun kritiek. Valtteri Bottas, de winnaar van de Oostenrijkse Grand Prix, zou namelijk vanaf P20 hebben moeten starten, terwijl Max Verstappen door zijn vroege uitvalbeurt afgelopen zondag op pole position zou hebben gestaan.

De mogelijke startopstelling van een kwalificatierace voor de GP van Stiermarken: