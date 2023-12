Oliver Bearman heeft in zijn debuutseizoen in de Formule 2 indruk gemaakt. De Engelsman kwam uiteindelijk als zesde in de eindrangschikking terecht, maar met vier zeges waren de pieken hoog. Ook mocht de Ferrari-junior twee keer in een Haas stappen tijdens een Formule 1 vrije training, waarin de rijder ook indrukwekkende resultaten liet zien. De 18-jarige coureur hoopt dat er in 2024 meer mogelijkheden komen om in de F1 te rijden en hoopt daarmee het pad van Oscar Piastri richting de koningsklasse van de autosport te volgen. De Australiër won in 2021 het F2-kampioenschap, waarna hij in 2022 veel mocht testen in een Alpine, om een seizoen later in de F1 bij Mclaren te debuteren. Piastri werd en passant ook nog Rookie of the Year. "Hij heeft laten zien dat goed voorbereid zijn heel belangrijk is. Als je de F1 binnenkomt, dan moet je het opnemen tegen coureurs die heel veel races hebben gereden", vertelt Bearman na een vraag van Motorsport.com.

Om zo goed mogelijk aan de start te verschijnen in de hoogste autosportklasse wil Bearman zich dan ook beter voorbereiden en daar ziet hij dan ook een paar mogelijkheden voor. "Het is heel moeilijk om als rookie binnen te komen, dus het is heel belangrijk dat, voordat ik aan mijn F1-loopbaan begin, ik mezelf goed voorbereid. Hopelijk kan dat met meer VT1's en misschien ook met wat privétesten", laat de rijder uit Chelmsford weten. "Ik heb daar weinig over te zeggen, maar in een ideale wereld zou dat de manier zijn waarop ik een F1-seizoen zou willen benaderen."

Door de Testing of Previous Car-regelgeving mogen de teams met een auto die minstens twee jaar oud is midden in het seizoen testen. Volgend jaar gaat dat voor de rookies belangrijk zijn, want dan mogen zij met een grondeffect-wagen testen. Bearman verwacht dan ook dat het voor de rookies een belangrijke stap is in de voorbereiding richting het grote werk. "Ik heb de 2021-auto getest. Dat is ook een F1-auto, ik denk zelfs een iets snellere dan de huidige generatie, maar het feit dat we vanaf volgend jaar met de 2022-auto mogen rijden gaat helpen" vertelt de coureur die volgend naar alle waarschijnlijkheid nog een jaar F2 gaat rijden. "Het is dan een auto van dezelfde generatie en er is niet veel veranderd."