Bearman wil kans in F1-race Baku met beide handen aanpakken

Na de Grand Prix van Monza was duidelijk dat Kevin Magnussen in het Formule 1-weekend in Baku niet van de partij zou zijn. De Deen kreeg zijn twaalfde startpunt opgelegd en moet in Azerbeidzjan toekijken. Haas had een vervanger klaarstaan, Oliver Bearman. De jonge coureur rijdt volgend jaar fulltime voor het Amerikaanse team en mag op het Baku City Circuit voor het eerst een F1-race namens zijn toekomstige werkgever afwerken. Voorafgaand aan de baanactie laat hij weten klaar te zijn voor een lang raceweekend.

"Ten eerste is het fijn om terug te zijn, maar dit zijn niet de omstandigheden waarin ik had willen terugkeren", begint een eerlijke Bearman. "Het is wel een geweldige kans om een heel weekend te rijden en dat levert mij belangrijke ervaring op. En gelukkig heb ik daar nu al even naar toe kunnen wennen." Daarmee refereert de rijder aan de GP van Saudi-Arabië, waar hij op zaterdag pas hoorde dat hij Carlos Sainz bij Ferrari moest vervangen.

"Het is fijn dat ik nu wist dat ik moest racen en het helpt ook dat ik nu VT1 en VT2 mag rijden. Ik kan nu het weekend opbouwen en hoef niet direct risico's te nemen", vervolgt negentienjarige Bearman. "Ik wil dit weekend stap voor stap opbouwen en ik wil het maximale uit mezelf halen en zoveel mogelijk ervaring opdoen. Voorheen heb ik niet zoveel sessies gereden in een F1-auto. Het gaat een kwestie van opbouwen zijn, en dan ga ik er ook van genieten."

Bearman had kans aan zien komen

Helemaal verrast is Bearman niet dat hij dit seizoen bij Haas al een keer mag instappen. "Het hing al even in de lucht dat Kevin een schorsing zou krijgen, dus ik wist dat er een kans zou zijn dat ik dit jaar in een Haas mocht springen. Als ik de keuze had, dan had ik een weekend gekozen waarin F1 niet met F2 clasht, maar die keuze heb ik niet", vervolgt de rijder uit Chelmsford. "Als je gebeld wordt om in F1 te rijden, dan grijp je die kans. Ik ben me al aan het voorbereiden op volgend jaar. Dat betekent dat ik er klaar voor ben en dit is een goede kans om te laten zien wat ik kan."

Dat Baku nu op de agenda staat, komt Bearman om een andere reden niet verkeerd uit. Vorig jaar legde de coureur namelijk beslag op de dubbelzege op het circuit in de Formule 2. "Ik heb veel vertrouwen na vorig jaar. Ik weet dat het er aan de buitenkant goed uit zag, maar ik raakte wel in elke sessie een keer de muur", herinnert hij zich nog. "Het is wel een zwaar circuit. Het wordt mijn tweede F1-race en het is opnieuw een stratencircuit. Als ik de keuze had, dan had ik liever niet twee keer op een stratencircuit geracet."