Formule 1 GP van Qatar
Oliver Bearman voelt zich 'stom' na vieren van P11 in F1-kwalificatie Qatar
"Waarom voelt P11 als pole?”, reageerde de Haas-coureur na de kwalificatie van zaterdag op Lusail
Ed Hardy
Gepubliceerd: 29 nov 2026, 13:21
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Haas Formule 1-coureur Oliver Bearman voelde zich ‘dom’ over hoe hij zijn elfde plaats in de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar vierde, ook al vindt hij dat het de ‘perfecte ronde’ was.
De 21-jarige reed op het Lusail International Circuit met 1.23.367 de vierde beste kwalificatie van zijn seizoen 2026. Hij kwam 0.240 seconde tekort om Q3 te halen in plaats van Racing Bulls-coureur Liam Lawson.
Hoewel het in het grotere geheel misschien geen uitschieter is, reageerde Bearman over de boordradio toch uitgelaten: “Wahoo! Waarom voelt P11 als pole?”
Toen de Brit weer was gekalmeerd, zette hij wel vraagtekens bij zijn viering. Tegen Sky Sports zei hij: “Ik sta P11, heb Q3 niet eens gehaald en sta te schreeuwen alsof ik de race heb gewonnen.
“Daarna voelde ik me dom. Het was zo’n goede ronde en we hebben er zeker meer uitgehaald dan waar we eigenlijk hadden moeten kwalificeren.
“P11 is voor ons een bizar resultaat, als je kijkt naar de problemen die we dit weekend hebben gehad. Ik heb een geweldige ronde neergezet, dat moet ik zeggen.
“Ik was gewoon opgefokt en blij voor het team, want we zitten in een heel spannend gevecht met Audi.
“Eerlijk gezegd was ik heel bang dat zij dit weekend heel competitief zouden zijn. Ik ben gewoon superblij voor iedereen.”
Oliver Bearman, Haas F1 Team
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Haas staat zevende in het kampioenschap en probeert de achtste plaats van Audi, dat drie punten achterstand heeft, af te houden. Daarmee zou het team zijn gedeeld op één na beste resultaat sinds de entree in de F1 in 2016 evenaren.
Het verslaan van het Duitse merk is in de laatste twee races, Qatar en Abu Dhabi, dus het enige dat echt telt. Bearmans teamgenoot Rafael Camara begint de race van zondag als vijftiende.
Dat steekt af tegen de dertiende en zestiende startplaats van Audi-duo Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg. Voor Haas is het dus een degelijk resultaat, zeker omdat Bearman in de training van vrijdag niet verder kwam dan de zeventiende plaats.
“Op basis van de autoprestaties verdienen we het niet om P11 te staan, maar ik zeg dit nooit omdat het heel verwaand klinkt: vandaag reed ik een perfecte ronde”, zei Bearman vervolgens in zijn sessie met de schrijvende pers.
“Er lag nergens op de hele ronde nog rondetijd. Eén keer per jaar rijd je zo’n ronde, waarbij je uitstapt en denkt: dit was hem.
“Er is altijd wel een bocht waarin je voelt dat je iets hebt laten liggen, maar in die ronde was er niets. Het was een goede dag!
“Eerlijk, als je ziet hoe we in VT1 begonnen: de auto was zo slecht. We zaten zo ver van het optimum af.
“De vooruitgang die we hebben geboekt en het feit dat ik met een van de beste kwalificaties van het seizoen op P11 uitkwam, is best bizar.
“Ik ben heel trots op het team dat ze me een auto hebben gegeven waarmee ik dit kon doen. Ik heb hem tot de absolute limiet en daaroverheen gepusht.”
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