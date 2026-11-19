Formule 1 GP van Las Vegas

Oliver Bearman teleurgesteld over uitblijven F1-contract voor 2027

Oliver Bearman zegt dat het "geen goed gevoel" is om met nog slechts drie races te gaan dit seizoen nog steeds geen zekerheid te hebben over zijn F1-toekomst

Ronald Vording

Gepubliceerd: 19 nov 2026, 09:12

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Na de bevestiging dat Liam Lawson en Valtteri Bottas op de grid blijven, is er formeel nog maar één stoeltje vacant voor het Formule 1-seizoen 2027. Het gaat om het Haas-stoeltje dat momenteel wordt bezet door Oliver Bearman.

In de paddock bestaat er vrijwel geen twijfel dat Bearman volgend jaar ook op de F1-grid staat, maar hij vindt de vertraging uiterst frustrerend, zoals hij in Las Vegas duidelijk maakte in gesprek met media, waaronder Motorsport.com.

"Er is niets nieuws te zeggen. Als ik eerlijk ben, ben ik behoorlijk teleurgesteld dat ik hier bij ronde 20 zit zonder getekend contract voor volgend jaar. Het is een vreemde situatie geweest, maar we komen er," zei Bearman.

"Het enige wat ik kan zeggen is dat het een beetje teleurstellend is en dat het natuurlijk niet ideaal is voor het vertrouwen van een coureur en dat soort dingen. Natuurlijk weet ik dat ik dit jaar goed werk heb geleverd, maar het feit dat ik niet weet wat ik volgend jaar doe, is niet ideaal. Dat kan ik je wel vertellen."

Bearman wilde tijdens de mediadag in Sin City liever niet ingaan op de vraag in wie hij precies teleurgesteld is: "Daar ga ik geen commentaar op geven."

Voor Bearman is het bijzonder frustrerend dat hij het gevoel heeft dat er de afgelopen weken goede vooruitgang is geboekt, maar dat dit nog steeds niet genoeg is geweest om een akkoord aan te kondigen, terwijl al zijn collega-coureurs op de grid al weten waar ze aan toe zijn.

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Het is heel duidelijk dat ik bij Haas probeer te blijven en dat ik het verdien om bij Haas te blijven. Zo voel ik dat tenminste. Het is gewoon een vreemde situatie," zei hij.

"Ik dacht echt dat we in de laatste triple-header behoorlijke vooruitgang hadden geboekt, maar misschien lijkt dat niet zo. Het is een beetje teleurstellend. Ik hoop dat we aan het einde van dit weekend kunnen komen en dat ik jullie goed nieuws kan vertellen."

Bearman sloot volledig uit dat hij in 2027 voor een ander F1-team dan Haas zou racen, iets wat al onmogelijk lijkt aangezien alle andere stoeltjes zijn ingevuld.

Op de vraag van Motorsport.com of het risico bestaat dat hij uiteindelijk genoegen moet nemen met een compromis – een deal tekenen voor 2027, maar niet de langetermijnvooruitzichten krijgen die hij voor de jaren daarna wil – vervolgde hij: "Mijn doel voor 2027 is heel duidelijk. Ik denk dat we hier nog unfinished business hebben.

"Als we dan verder naar de toekomst kijken, ligt het niet echt in mijn handen, laten we het zo zeggen. Het is niet mijn pad. Ik bestuur de auto, maar voor zover ik heb begrepen, is het een lastige geweest."

De vertraging lijkt vooral te maken te hebben met zijn vooruitzichten op de langere termijn. In Mexico deed Haas-teambaas Ayao Komatsu speculaties over buitensporige salariseisen af als “complete onzin”, waarmee hij suggereerde dat de gesprekken waarschijnlijker draaien om Bearmans toekomst na 2027.

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

De 21-jarige Brit is nog altijd verbonden aan Ferrari, maar erkent dat het moeilijk is om garanties te krijgen over een mogelijke toekomst bij de Scuderia.

"Ik sta onder contract bij Ferrari. Ferrari heeft me deze ongelooflijke kans gegeven om voor het eerst met hen de F1 in te stappen," zei hij. "Ik ben nog steeds een Ferrari-juniorcoureur en mijn ultieme droom is om voor Ferrari te racen. Het is het meest iconische team en het is het eerste team dat als kind in mij geloofde.

"Het is nog steeds mijn ultieme droom, maar er is geen twijfel over dat er, kijkend naar de toekomst, daar misschien wat uitdagingen kunnen liggen. Dat valt niet te ontkennen, het is heel duidelijk. Ik heb er zelf niet echt veel over te zeggen. We moeten gewoon zien hoe de zaken zich in de loop der tijd ontwikkelen."

Ongeacht de exacte oorzaak en wie er schuld aan heeft, vindt Bearman het vooral ongemakkelijk dat hij nog altijd met onzekerheid zit terwijl er nog maar een paar weken resteren tot de winterstop.

"Zoals ik al zei, we komen er, maar het is geen fijn gevoel om hier te zitten met nog twee races te gaan zonder dat alles geregeld is," zei hij.

"Ook al weet ik dat we er zo goed als zijn, feit is dat we dat niet zijn. Er is eerlijk gezegd geen excuus om hier te zitten zonder getekend contract."

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- Het Motorsport.com-team

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