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Oliver Bearman reageert op Aston Martin-geruchten met duidelijke Ferrari-boodschap

Oliver Bearman heeft zijn verbondenheid aan Ferrari opnieuw bevestigd en een mogelijke overstap naar Aston Martin ontkend

Lydia Mee
Gepubliceerd:
Oliver Bearman, Haas

Haas Formule 1-coureur Oliver Bearman heeft zijn commitment aan het rijdersprogramma van Ferrari opnieuw bevestigd en de mogelijkheid van een overstap naar Aston Martin in de nabije toekomst van de hand gewezen.

In de Beyond The Grid-podcast ging de 21-jarige coureur in op de steeds beweeglijkere rijdersmarkt en zijn eigen toekomst op lange termijn.

Ondanks een indrukwekkende start van zijn fulltime F1-carrière bij Haas is Bearmans directe weg naar een begeerd zitje bij Ferrari bemoeilijkt door de prestatieverbetering van Lewis Hamilton bij de formatie uit Maranello. Dit heeft onvermijdelijk geleid tot paddockspeculatie over alternatieve routes voor Bearman.

Toen hem rechtstreeks werd gevraagd of hij zou overwegen de Ferrari-familie te verlaten voor een rol bij Aston Martin, mocht tweevoudig kampioen Fernando Alonso besluiten de formatie uit Silverstone te verlaten, wees de Brit het idee snel van de hand.

"Ik ben zeer toegewijd aan wat Ferrari mij heeft geboden, en ze hebben me vanaf het allereerste begin gesteund, sinds ik in de F3 kwam, en ik zit hier alleen dankzij hen," zei hij.

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Dus aan de ene kant ben ik Ferrari veel verschuldigd. Voor mij is Ferrari het dreamteam, niet alleen omdat ik deel uitmaak van Ferrari, maar omdat het waarschijnlijk het meest iconische merk ter wereld is. Dus mijn doel blijft om op een dag Ferrari-coureur te zijn. Dat is op dit moment het geval, en dan moeten we zien hoe de dingen zich ontwikkelen."

Hij voegde eraan toe: "Aston Martin gaat door een moeilijke periode, maar ik weet zeker dat ze op een dag ongelooflijk sterk zullen zijn. Maar ik zou niet zeggen dat ik in dit stadium aan hen denk."

Na de eerste helft van het seizoen 2026 staat Bearman 13e in het rijderskampioenschap met 18 punten. Ter vergelijking: zijn ervaren teamgenoot Esteban Ocon staat 17e met drie punten. Haas staat zevende in de constructeursstand met 21 punten.

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