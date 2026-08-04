Oliver Bearman laat 'veel vertrouwen' zien na F1-opmars van Kimi Antonelli en Isack Hadjar

Haas-coureur Oliver Bearman zegt dat het zien floreren van zijn voormalige rivalen uit de juniorklassen, Kimi Antonelli en Isack Hadjar, vooraan op de Formule 1-grid hem een "enorme hoeveelheid vertrouwen" geeft voor zijn eigen toekomst.

Hoewel Haas het jaar begon met de mogelijkheid om mee te vechten om topvijfklasseringen, heeft de Amerikaanse renstal sindsdien terrein verloren in de ontwikkelingsrace halverwege het seizoen. De Brit staat momenteel 13e in het coureurskampioenschap met 18 punten, terwijl zijn teamgenoot Esteban Ocon 17e is met drie punten. Daardoor staat Haas zevende in het constructeurskampioenschap met 21 punten.

Daarentegen strijden Bearmans voormalige Formula 2-concurrenten Antonelli en Hadjar momenteel vooraan op de grid. Antonelli, die Bearmans' teamgenoot was in F2, leidt momenteel het coureursklassement met 219 punten, en Hadjar staat achtste met 68 punten.

Tijdens een optreden in de podcast F1 Beyond The Grid werd Bearman gevraagd of Antonelli's sterke jaar hem de geruststelling geeft dat hij alleen de juiste auto nodig heeft om vooraan mee te vechten. De 21-jarige bevestigde dat het succes van zijn voormalige generatiegenoten hem een ijkpunt biedt.

"Ik haal daar enorm veel vertrouwen uit, en dat is waarschijnlijk waarom ik 's nachts goed kan slapen," legde Bearman uit. "Wetende dat Kimi, zelfs Isack, weet je, jongens zijn die ongelooflijk goed presteren in auto's die ook erg snel zijn.

"Het bewijst mij dat ik heb wat nodig is, omdat ik gedurende mijn juniorcarrière tegen deze jongens heb geracet en me positief met hen heb kunnen meten.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Dat zegt mij dat het slechts een kwestie van tijd is. Ik heb geen haast, maar wanneer ik de auto krijg die races kan winnen, ga ik races winnen."

Hoewel Bearman zijn waarde in F1 al heeft bewezen, met punten bij zijn debuut met Ferrari tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië 2024 en door in zijn rookieseizoen beter te presteren dan zijn teamgenoot, erkende hij dat zijn huidige materiaal zijn resultaten beperkt.

Vooruitkijkend naar de rest van het seizoen voegde Bearman toe: "Voor mij ligt het doel puur bij persoonlijke prestaties, omdat ik geen controle heb over hoe snel onze concurrentie is, en wij eigenlijk ook niet echt controle hebben over hoe snel wij op bepaalde momenten zijn."