Oliver Bearman en Isack Hadjar streden om de zesde positie toen Hadjar op hoge snelheid de controle verloor in bocht 13, de snelle doordraaier die leidt naar het lange rechte stuk. Bearman wist de spinnende Red Bull maar net te ontwijken, maar moest daarvoor wel uitwijken tot diep in de uitloopstrook.

"Het gebeurde gewoon heel plotseling, de manier waarop de auto uitbrak", verklaart Hadjar. "Ik had niet eens tijd om erop te reageren, het ding spinde gewoon en toen was het klaar." Uiteindelijk scoorde hij alsnog vier punten met een achtste plaats. Bearman werkte zich op tot de vijfde plaats.

"Eerlijk gezegd had ik enorm veel geluk dat ik hem kon ontwijken", zegt een zichtbaar opgeluchte Bearman. "Ik bedoel, ik heb geluk dat ik hier gewoon sta. Eerlijk gezegd had dat een enorme klapper kunnen zijn. Het was een heel lastige bocht gedurende de hele race, vooral met de wind vandaag. De balans van de auto was overal een beetje onvoorspelbaar – volgens mij voor iedereen, al hoop ik dat tenminste, want voor mij was het behoorlijk lastig."

"En met Isack zag ik dat we hard aan het pushen waren en eerlijk gezegd voelde het alsof de bocht al genomen was. Het volgende moment staat hij dwars en probeer ik hem in een tiende van een seconde te ontwijken. Ik ging naar links en moest van de baan af om hem te vermijden, waardoor ik uiteindelijk weer helemaal achteraan terechtkwam."

Oliver Bearman kon ondanks het moment in de openingsronde naar P5 rijden in China. Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Dus in beide races dit jaar, in Australië en China, lig ik na de eerste ronde eigenlijk vrijwel achteraan. Maar we komen er wel, en de race daarna was fantastisch."

'Veertig kwalificatieronden'

Na de safety car-fase reed Bearman wat hij zelf omschreef als "veertig kwalificatieronden" om achtereenvolgens Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Arvid Lindblad, Esteban Ocon en Franco Colapinto in te halen op weg naar een verrassende vijfde plaats.

"Ja, ik heb wat inhaalacties op de baan gemaakt", voegt de Brit nuchter toe. "Ik was op dat moment sneller dan de Racing Bulls en sneller dan de Audi. Dat was sterk en de auto voelde geweldig."

"Daarna kregen we ook nog eens een perfecte timing met de safety car. Maar ik denk dat de pech in de eerste ronde eigenlijk werd gecompenseerd door die goede safety car-timing. Uiteindelijk zat ik daardoor weer ongeveer waar ik begonnen was: vlak achter Pierre, waar ik halverwege de eerste ronde ook zat voordat alle chaos begon. Dus dat was mooi."

"Daarna was het tempo echt sterk. Ik kon me door het verkeer heen werken en ik reed daarna zo'n veertig kwalificatieronden, wat best leuk was."