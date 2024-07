Op donderdagochtend werd bekend dat Oliver Bearman volgend jaar voor het Haas F1 Team in de Formule 1 zal rijden. De promotie van de 19-jarige Brit volgt op een snelle opmars door de lagere raceklassen en een indrukwekkende invalbeurt voor Ferrari in de Grand Prix van Saudi-Arabië: hij finishte als zevende nadat hij op vrijdag pas te horen had gekregen dat hij moest invallen voor Carlos Sainz, die geopereerd moest worden aan een blindedarmontsteking. Ook Lewis Hamilton toonde zich onder de indruk van zijn jonge landgenoot. Hij noemde Bearman een toekomstige ster.

Hamilton blijkt Bearman bijna jaar tien geleden eens een videoboodschap te hebben gestuurd, zo doet de coureur uit Chelmsford uit de doeken als hij donderdag de media op Silverstone te woord staat. Op de vraag hoe het zal zijn om straks elk weekend samen met Hamilton op de grid te staan, zegt hij: “Het is maf. In 2015 of 2016 heb ik een video van hem ontvangen, waarin hij zei dat ik moest blijven pushen en hopelijk op een dag in de Formule 1 zei rijden.” Om daar met een glimlach aan toe te voegen: “En hier ben ik dan!”

“Het is een gek gevoel om de baan te delen met coureurs tegen wie ik altijd heb opgekeken”, vervolgt hij. “Ook met iemand als Fernando Alonso. Dat is echt behoorlijk speciaal voor me. Ik moet mezelf knijpen want deze mannen zijn in mijn ogen grote sterren. Dat ik met hen het circuit zal delen, is vrij ongelooflijk.”

Gevraagd wat de aanleiding was voor Hamilton om hem een video te sturen, antwoordt Bearman, die toentertijd nog actief was in de karting: “Volgens mij kwam een kennis van mijn moeder hem tegen. Zij vroeg hem om een video voor me op te nemen. Om die video van hem te krijgen was het mooiste wat mij overkomen was in mijn leven. Ik werd er gisteren door iemand aan herinnerd en toen heb ik de video nog eens bekeken. Het was een grappig moment.”

Startnummer

In Jeddah kwam Bearman aan de start met nummer 38, terwijl hij tijdens zijn vrijdagtrainingen voor Haas met 50 op de auto rijdt. De Formule 2-racewinnaar heeft ervoor gekozen om volgend jaar startnummer 87 te gebruiken in de Formule 1. “Ik kon in Jeddah niet mijn eigen nummer kiezen”, zegt hij. “En ook al had ik dat toen wel mogen doen: er waren heel veel andere dingen die op dat moment belangrijker waren! Maar volgend jaar zal ik 87 gebruiken, dat is bevestigd.” Bearman licht toe: “Het is het nummer waarmee ik sinds het begin al race en waarmee mijn vader ook reed, omdat ik op de achtste van mei geboren ben en mijn broer op de zevende van augustus. 87 is dus mijn nummer, en dat blijft het ook.”