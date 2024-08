Bearman hoopt bij Haas F1 te profiteren van Ferrari-coureur Hamilton

Oliver Bearman verraste eerder dit jaar vriend en vijand door een perfecte invalbeurt bij Ferrari tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië. De Britse jongeling werd een paar dagen voor die race door Frederic Vasseur opgeroepen om Carlos Sainz te vervangen. De Spanjaard kampte met een blindedarmontsteking en was niet inzetbaar.

Bearman finishte de race op het Jeddah Corniche Circuit op P7 en die prestatie leverde hem indirect het stoeltje voor 2025 op bij Ferrari's klantenteam Haas. De coureur van de Ferrari Driver Academy maakt zich dus op voor een volledig F1-seizoen en kijkt ernaar uit te kunnen 'samenwerken' met landgenoot Lewis Hamilton die volgend jaar bij de Scuderia gaat rijden. Volgens Bearman kan hij veel opsteken van de recordkampioen. "Ik denk dat hij veel ervaring meebrengt", zei de 19-jarige coureur tegen Sky Sports F1. "Hij heeft zeven wereldkampioenschappen gewonnen – dat is iets wat niet veel mensen kunnen zeggen."

"Hij brengt een goede mentaliteit mee naar het team, een winnaarsmentaliteit, maar zijn talent is natuurlijk onmiskenbaar", vervolgde Bearman. "Hij is een van de besten die er ooit is geweest. Het is geweldig dat hij op een bepaalde manier zijn ervaring een beetje met mij kan delen. Ik hoop dat ik veel van hem zal leren en ik hoop dat Ferrari dat ook zal doen, want ik denk dat hij een grote aanwinst voor het team zal zijn."

Bearman, die momenteel met Prema in de Formule 2 uitkomt, hoopt voor zichzelf dat Haas niet het eindstation is van zijn F1-carrière. Eerder al liet hij doorschemeren ervan te dromen om een wereldtitel te vieren in het scharlaken rood van Ferrari. "Ik denk dat Ferrari een van de meest iconische merken ter wereld is, natuurlijk binnen de racerij en de F1. Als je een auto tekent, is hij rood. Het is een merk dat synoniem is aan racen, aan overwinningen, aan succes en ook aan fantastische coureurs. Natuurlijk wil ik wereldkampioenschappen winnen en om dat met Ferrari te doen is mijn droom."