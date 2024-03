Ferrari-reservecoureur Oliver Bearman, die vrijdag enkele uren voor de derde vrije training te horen kreeg dat hij Carlos Sainz voor de rest van het weekend in Jeddah mocht vervangen, imponeerde met name in de slotfase van de race. In die stint hield de 18-jarige Brit zijn landgenoten Lando Norris en Lewis Hamilton achter zich in het gevecht om P7, terwijl zijn achtervolgers de beschikking hadden over nieuwe softs.

Die inspanning werd beloond met zes WK-punten, al eiste het fysiek wel enigszins zijn tol. Bearman werd na de race in parc fermé gefeliciteerd door Norris, Hamilton en George Russell. “Ik ben opgegroeid met het kijken naar de duels van deze jongens. Het was leuk om de baan met hen te delen. Het was prachtig om hun erkenning te krijgen”, aldus Bearman. “Lewis moest me in feite uit de auto tillen, want ik had het lastig. Het was fysiek heel zwaar. In een race als deze – één van de circuits met de minste bandenslijtage van het seizoen, maar met de meeste G-krachten – rij je min of meer vijftig kwalificatierondjes.”

Bearman oogstte met name lof voor de rust die hij uitstraalde. Op de vraag of hij enige zenuwen had, antwoordt hij: “Eerlijk gezegd voelde het, verrassend genoeg, als elke andere race. De procedure is iets anders in vergelijking met een Formule 2-start, maar als de lichten eenmaal uit zijn, dan kijk je naar wat er om je heen gebeurt. In de Formule 4 werden radioberichten gelukkig niet uitgezonden, maar in de Formule 3 was ik iets temperamentvoller. Ik heb door de jaren heen geleerd dat dit je geen snelheid oplevert. Wat er ook gebeurde, ik probeerde rustig te blijven. Zeker in een situatie als deze. We wisten dat de race naar ons toe zou komen, dus ik ben rustig gebleven en liet het gewoon op me afkomen.”

In eerste instantie waren Yuki Tsunoda en Nico Hülkenberg Bearman te slim af met het gebruik van de hybride energie, maar hij leerde snel. “Ik was veel sneller dan zij, maar zij waren iets slimmer dan ik met het energieverbruik. Dat is iets dat ik nooit eerder heb hoeven doen”, legt hij uit. Maar al doende leert men, weet Bearman. “Vooral met Nico. Hij leek zijn batterij steeds op de juiste plekken te gebruiken en ik op de verkeerde. Dat kostte me een paar ronden om onder de knie te krijgen. Ik bleef gedisciplineerd en probeerde niet te veel te pushen.”

