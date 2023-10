Oliver Bearman is onderdeel van het opleidingsprogramma van Ferrari en komt momenteel voor het Italiaanse Prema uit in de Formule 2. Eerder deze maand werd bekendgemaakt dat Haas de Ferrari-junior in Mexico en Abu Dhabi met de VF-23 de kans gaat geven in de eerste vrije trainingen. De Engelsman zou hier niet alleen zijn officiële F1-debuut mee maken, het zou tevens zijn eerste echte kennismaking met een F1-auto worden.

Dat laatste mag hij na woensdag al van zijn lijstje strepen. Bearman is op het eigen circuit van de Scuderia in Fiorano namelijk in de Ferrari SF-21 geklommen, de bolide waar Carlos Sainz en Charles Leclerc mee in actie kwamen in het F1-seizoen 2021. De Brit is verplicht om 300 kilometer af te leggen, alvorens hij mag deelnemen aan een F1 Grand Prix-weekend. Op dit moment heeft hij namelijk nog niet genoeg punten voor een superlicentie.

Zijn eerste kennismaking met de razendsnelle bolide was voor de talentvolle rijder in ieder geval een ervaring om nooit meer te vergeten. "Allereerst was het verlaten van de pitbox in een rode auto op een baan als deze een vrij emotioneel moment", trapt Bearman af. "Er ging een droom in vervulling met het besturen van een Formule 1-auto. Ik was echt heel blij. Maar zodra je de eerste bocht doorgaat, ga je meteen aan het werk en wil je begrijpen wat deze auto nodig heeft. Ik ben echt onder de indruk van de snelheid. De acceleratie is geweldig."

De 18-jarige coureur stapte na een uiterst succesvolle kartperiode in 2020 over naar de autosport. Hij trapte het vervolg van zijn loopbaan af in de Formule 4. In 2022 switchte de man uit Chelmsford naar de Formule 3 en eindigde dat seizoen op de derde plaats. Momenteel rijdt hij in F2 en bezet hij met vier overwinningen en in totaal vijf podiumplekken de zesde plek in de tussenstand.