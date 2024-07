Bearman droomt van F1-titel met Ferrari: "Ze geloven in mij"

Begin dit jaar mocht Oliver Bearman onverwachts zijn Formule 1-debuut maken. Dat gebeurde nota bene bij Ferrari, dat een vervanger nodig had voor Carlos Sainz, die door een blindedarmontsteking de Grand Prix van Saudi-Arabië moest overslaan. Inmiddels is Bearman bevestigd als fulltime F1-coureur voor 2025, al is dat wel bij Haas F1 Team. Stiekem droomt de Brit - de jongste Ferrari F1-coureur ooit - ervan om ooit voor Ferrari uit te komen in de Formule 1 en kampioen te worden met dat team. "Ferrari is een van de meest iconische merken in de wereld en natuurlijk in de wereld van de racerij en F1", zegt Bearman tegen Sky Sports F1. "Als je een auto tekent, dan is deze rood. Het is een merk dat voor racen, overwinningen, succes en fantastische coureurs staat."

Bearman maakte bij Ferrari tevens zijn F1-debuut, wat sinds 1972 niet gebeurd was. "En het feit dat ik de jongste Ferrari-coureur ooit werd, is heel speciaal", vervolgt de toekomstig Haas F1-coureur. "Natuurlijk wil ik kampioenschappen winnen. Het is mijn droom om dat met Ferrari te doen. Ze steunen me al sinds 2021 en zagen al vroeg iets in mij. Zij besloten om vertrouwen in me te hebben. Het was een groot risico van Ferrari om mij achter het stuur te zetten in Jeddah. Dat toont aan dat zij in mij geloven en vertrouwen hebben in mijn vaardigheden. Ik zou graag een kampioenschap willen winnen, met name met Ferrari."

Leren van Hamilton

Bij Ferrari is voorlopig echter nog geen plek voor Bearman. Charles Leclerc heeft een contract tot en met 2026 terwijl in 2025 Lewis Hamilton overkomt van Mercedes. "Hij zal veel ervaring met zich meebrengen", weet Bearman ook. "Hij heeft zeven titels behaald, dat kunnen niet veel mensen zeggen. Hij zal een goede mentaliteit met zich meebrengen, een winnaarsmentaliteit. Maar zijn talent is onbetwistbaar. Hij is een van de beste coureurs ooit."

Als Ferrari-junior hoopt Bearman ook wat te kunnen leren van zijn landgenoot. "Het is geweldig dat hij op een bepaalde manier zijn ervaring met mij kan delen. Ik hoop dat ik veel van hem zal leren en ik hoop dat Ferrari dat ook zal doen, want ik denk dat hij een grote aanwinst voor het team zal zijn."

Wat Bearman ook hoopt, is dat zijn Prema F2-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli samen met hem naar de F1 komt in 2025. De Italiaan is veelvuldig in verband gebracht met het Mercedes-zitje dat Hamilton achterlaat, al staat de Mercedes-junior ook onder druk door zijn wisselvallige prestaties in de opstapklasse. "We hebben elkaar altijd al gevolgd en maakten steeds rond dezelfde tijd de stap", vertelt Bearman. "Ik ken Kimi al lang. We hebben tegen elkaar geracet in de Formule 4 en veel op de simulator. Nu zijn we teamgenoten in de Formule 2. Ik hoop dat hij ook in F1 zal rijden, want hij verdient het. Ik hoop dat ik op een dag tegen hem om de titel vecht, ik denk dat we daar allebei naar streven."