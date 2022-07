George Russell had zondag een prima start vanaf P4 en probeerde bij de eerste bocht aan de binnenkant Carlos Sainz in te halen voor de derde positie. Op weg naar de derde bocht kwam de Ferrari-coureur echter terug langszij, waarna de Mercedes-coureur Sergio Perez in zijn nek kreeg. De Brit en de Mexicaan gingen zij aan zij op de vierde bocht af, waar Perez een poging ondernam om de W13 buitenom voorbij te gaan. Bij het insturen van de rechterknik kwamen de twee coureurs tegen elkaar aan, waarop de Red Bull-coureur met de nodige schade in de grindbak belandde. Perez reed na een bezoek aan de pits verder, maar zou na 25 ronden alsnog de strijd staken omdat de schade aan zijn RB18 te groot was.

Het incident kwam Russell op een tijdstraf van vijf seconden te staan. Volgens Olav Mol was die penalty niet terecht. "Perez elimineert zichzelf daar, want Russell zit daar op die kerbstone. In mijn optiek was de penalty niet terecht”, stelt de Ziggo Sport F1-analist klip en klaar op de website van Grand Prix Radio. “Perez riep dat hij genoeg ruimte gaf maar hij stuurt één keer in en niet meer naar buiten. Dan maak je een bepaalde radius die eindigt in tranen. Aanvallen aan de buitenkant daar is tien keer gevaarlijker dan aan de binnenkant. Als je dan toch aanvalt aan de buitenkant, moet je bereid zijn om op te geven, en dat deed hij niet."

“Zoiets is natuurlijk altijd frustrerend”, zegt teambaas Red Bull-teambaas Christian Horner over de vroege uitvalbeurt van Perez tegen Motorsport.com. “We hebben tot nu toe niet bepaald goede ervaringen met het buitenom inhalen van een Mercedes bij bocht 4. We liepen behoorlijk veel schade op, met name aan de vloer. Hij zou uiteindelijk op misschien wel twee ronden achterstand zijn gefinisht, dus het had niet veel zin om nog meer kilometers op de teller te zetten.”

Red Bull-motorsportbaas Helmut Marko zou voorafgaand aan de race tegen de coureurs gezegd hebben dat zij het niet aan de buitenkant van de vierde bocht moesten proberen. Op de vraag of het team daadwerkelijk die instructie heeft gegeven, geeft Horner niet direct antwoord. “Hij kwam zo goed uit de derde bocht, het is een coureur eigen om er dan voor te gaan. Maar aan de buitenkant van bocht 4 ben je natuurlijk wel erg afhankelijk van degene die aan de binnenkant zit. Diegene moet wel meespelen en genoeg ruimte geven”, aldus de Brit. Nog eens gevraagd of er met de coureurs gesproken is over de vierde bocht, volgt er opnieuw geen sluitend antwoord, al lijkt de teambaas er wel naar hinten dat dit is gebeurd door te zeggen: “We hebben in de supportklassen gezien dat een inhaalpoging aan de buitenkant van de vierde bocht heel veel risico met zich meebrengt.”

Video: Sergio Perez over het incident met George Russell