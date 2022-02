Interview Olav Mol: Masi, onsportieve Wolff en nieuw F1-reglement

Als Olav Mol donderdagmiddag het vernieuwde kartcentrum Zwolle – een compleet gerenoveerde buitenbaan – opent, komt FIA-president Mohammed Ben Sulayem met een heel ander bericht: Michael Masi sneuvelt als wedstrijdleider en krijgt een functie elders. “Ik vind het vooral jammer”, reageert Mol desgevraagd voor de camera van Motorsport.com. “Ik vind dat wat Masi heeft gedaan in de Formule 1, dat hij dat heel goed heeft gedaan. Wat ze ook niet moeten vergeten, is dat Masi nooit de ambitie heeft gehad om te worden wat hij wel geworden is. Hij is netjes ingesprongen toen Charlie Whiting overleed en heeft dat wat mij betreft op een waanzinnig goede manier gedaan. Ik vond hem juist positief voorspelbaar als wedstrijdleider.”

Abu Dhabi had in dat opzicht niet het eindstation hoeven zijn. “Dat hij als race director een kampioensfinale niet achter de safety car wilde laten finishen, snap ik heel erg. De complete oplossing – het hele veld voorbij laten – ging niet en dan had hij het recht om voor een tussenoplossing te gaan. Vervolgens komt er van alles over hem heen...”, vervolgt Mol, die het idee heeft dat de ingreep nauw samenhangt met de entree van Ben Sulayem. “Er wordt gezocht naar een ‘scapegoat’ zoals ze dat in het Engels mooi zeggen. Dan is er ook net een nieuwe FIA-president die meteen een punt kan maken. In die zin vind ik het jammer en op persoonlijk vlak vind ik het zeker jammer, want Masi is een ontzettend aardige vent en ook een gedreven kerel. Ik weet eigenlijk niet of je beter af bent met wat er nu komt”, doelt hij op Eduardo Freitas en Niels Wittich.

Waar Mol spreekt over ‘van alles over zich heen gekregen’ gaan de gedachten vooral uit naar het team van Mercedes. Toto Wolff heeft zijn onvrede over de boordradio geuit en sprak nadien over een ‘gedesillusioneerde’ Lewis Hamilton. “Geleuter voor de bühne”, zo oordeelt Mol. “Hamilton wilde lekker een winter vrij en dit was de sleutel waarmee hij dat kon doen. En ik snap het vanuit Hamilton ook nog wel.” Voor Wolff is er iets minder begrip. “Het blijft natuurlijk heel raar dat je als een uit de klas gestuurd kind in een microfoon begint te schreeuwen dat iets niet kan en vier uur later komen er video's naar buiten waarin je aan het crowdsurfen en feestvieren bent. Dat gaat bij mij niet samen. Dan denk ik: welke van de twee is theater? Ik vind het niet chique hoe Toto Wolff c.q. Mercedes daarmee is omgegaan. Dat had ik niet van hem verwacht.”

Eerste indruk van een nieuw F1-tijdperk

Enkele dagen voor de wintertest in Barcelona moet de blik echter op het seizoen 2022 worden gericht, oftewel op een nieuw tijdperk in de Formule 1. Gevraagd naar zijn eerste impressie van het nieuwe reglement, lacht Mol: “Ik vind de nieuwe auto’s vooral mooi! Toen ik het showmodel van de FIA zag, had ik dat eigenlijk niet verwacht.” Bij de gepresenteerde creaties valt Mol de vierkante inlets op en de terugkeer van de trekstangvoorwielophanging (pull-rod), waar naast McLaren ook Red Bull Racing voor lijkt te kiezen. Het laatstgenoemde team toonde bij de teampresentatie nog niet de echte RB18, al begrijpt Mol dat volledig. “Dat ligt nu ook allemaal onder een vergrootglas. De hele wereld vindt de launch van Red Bull ineens niet mooi omdat iemand schreef dat het niet de echte auto was. Maar daar gaat het helemaal niet om joh.”

Het gaat er wel om hoe Red Bull tijdens het eerste raceweekend in Bahrein voor de dag komt. Hamvraag is of Red Bull en Mercedes last krijgen van de intense titelstrijd in 2021, al heeft Mol daar wel een duidelijk idee over. “Mensen die dat zeggen, weten niks van Formule 1. Red Bull en al die teams zijn vanaf mei al bezig met de nieuwe regels en dat loopt gewoon simultaan naast elkaar. Die teams zijn zo goed gestructureerd, ik zie niet dat zij in 2021 iets hebben ingeleverd wat ze in 2022 op de neus gaan krijgen.” Die woorden staan overigens niet gelijk aan een garantie dat de titelstrijd dit jaar weer tussen Red Bull en Mercedes gaat. “Als de reglementen werken en die teams niet meer vooraan rijden, zegt iedereen 'zie je wel, daar ligt het aan'. Maar nee, die reglement zijn juist bedoeld om het veld dichter bij elkaar te brengen en iemand kan de plank ook gewoon misslaan bij grote reglementsveranderingen. Maar dat heeft in mijn optiek niets met 2021 te maken”, sluit Mol af.

Bekijk de video bovenaan deze pagina voor het hele interview met Olav Mol. Met daarin nog meer over de nasleep van Abu Dhabi, het nieuwe F1-reglement en zijn eigen plannen voor 2022.