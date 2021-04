Bestel hier het nieuwe boek van Olav Mol en heb hem als eerste in huis!



In 2016 kwam Olav Mol met het boek ‘Een leven met Formule 1’: een persoonlijk relaas over 25 jaar in de Formule 1-wereld. Dat verhaal eindigde met de plotselinge promotie van Max Verstappen van Toro Rosso naar Red Bull. Sindsdien is er veel gebeurd. De Nederlander won meteen zijn eerste race voor het topteam en groeide in de jaren die volgden uit tot een coureur die elke wedstrijd het maximale uit zijn materiaal haalt. De afgelopen twee seizoenen was dat een derde plek in de eindstand van het WK, maar dit jaar lijkt het materiaal goed genoeg voor een gooi naar de wereldtitel. Maar buiten de verrichtingen van Verstappen om gebeurde er natuurlijk nog een hoop andere interessante zaken in de Formule 1. Voldoende voer voor een nieuw boek, zogezegd.

“Ik realiseerde me ineens: ‘Man, wat er is de afgelopen jaren weer veel gebeurd’”, vertelt Mol als Motorsport.com hem vraagt waarom hij het tijd vond voor ‘Een tweede leven met Formule 1’. “Een groot deel daarvan heeft logischerwijs te maken met de successen die Max heeft behaald, en nog kan behalen. Dat is iets wat we in Nederland natuurlijk nog niet kenden. Niets ten nadele van de Nederlanders die eerder in de Formule 1 hebben gereden, maar we hebben in het verleden alleen gasten gehad die al heel blij waren als ze een keer achtste werden. Dat we in Nederland ineens met zijn allen chagrijnig werden van een vierde plaats en tegenwoordig zelfs als er niet wordt gewonnen, dat is echt wel bijzonder. Daarom begint het boek met het moment dat Max voor het allereerst in de auto gaat zitten in Japan. Dat was een weekend dat de wereld voor het eerst een groot talent te zien kreeg, maar waarin de wereld er met Jules Bianchi ook één verloor.” De Fransman crashte in de race van een natte baan, raakte zwaargewond en zou uiteindelijk negen maanden later overlijden aan de gevolgen van zijn ongeluk. “Sindsdien is er zoveel gebeurd, dat ik bij mezelf dacht: ‘Waarom niet?’”, aldus Mol over het besluit om een nieuw boek over zijn leven uit te brengen. “En ‘Een tweede leven met Formule 1’ vond ik wel een grappige titel."

Geen oranje bril

De razendsnelle opmars van Max Verstappen zorgde voor heel wat reuring, zowel in Nederland als binnen de autosport als geheel. Denk alleen al aan de regelwijziging waardoor een coureur pas vanaf zijn achttiende kan debuteren in de Formule 1, en later de ‘Verstappen-regel’, die verbood dat coureurs in de remzone nog van lijn mochten veranderen. Ook voor Mol heeft de opkomst van de Nederlander het nodige teweeggebracht, al is het werk zelf er niet anders van geworden, zo komt ook in het boek uitgebreid aan de orde. “Ik benader de sport eigenlijk op dezelfde manier als ik altijd gedaan heb”, licht Mol toe. “Maar aan de andere kant zijn er veel meer mensen die interesse in de sport hebben, veel meer fans die een mening hebben en veel meer websites die menen te weten hoe de vork in de steel zit. We hadden vroeger wedstrijden met uitschieters naar dicht tegen een miljoen kijkers en soms net daarover heen. Nu zitten we op 2,5 miljoen kijkers en hadden we zelfs een piek van 3 miljoen bij de eerste wedstrijd van het jaar. Dat is wel een verandering”, aldus Mol.

Volgens Mol leeft bij veel buitenlandse tv-collega’s het idee dat Ziggo Sport er vooral op de circuits is om Verstappen te volgen, iets wat de commentator fel bestrijdt. Dat er niettemin veel oog is voor de prestaties van de Red Bull-coureur is volgens Mol niet meer dan logisch. “Het is echt niet zo dat we elke stap die Max zet verslaan. We hebben vrijdagavond een één-op-ééninterview en dat is het eigenlijk. De rest gebeurt grotendeels in het vierkantje. Er zijn veel mensen die denken dat wij enorme oranje brillen dragen, maar zij gaan voorbij aan het feit dat we nu een wielrenner hebben die elke wedstrijd mee kan in de kopgroep, of een tennisser die in de top drie van de wereld meedoet. Die hadden we eerder niet. Dan is het logisch dat je daar aandacht aan geeft. Als Max in een race excelleert, dan zal ik dat benoemen, maar als Charles Leclerc of Daniel Ricciardo uitblinken in een race, dan benoem ik dat net zo goed. Dus de insteek is voor mij niet anders. Al is het lijdend voorwerp nu wel veranderd, doordat we een Nederlander hebben die laat zien wat hij op het moment laat zien.”

Mol merkt dat de belangstelling voor de Formule 1, en vooral voor Max Verstappen, nog steeds toeneemt. Leuke, maar ook heel vreemde ontmoetingen met fans op straat komen in het boek voorbij. Daarnaast wordt hij meer en meer gevraagd voor allerlei media-optredens, al houdt hij vaak de boot af: “Ik denk dat ik los van mijn Formule 1-dingen niet vaker in talkshows of dat soort dingen zit dan eerder. Ik houd dat ook een beetje weg, want zes van de tien keer word je uitgenodigd om over onderwerp X, Y of Z te praten, maar moet ik eenmaal aan tafel of in een radio-uitzending na tien minuten vragen of we ook nog over de sport gaan praten of dat we het alleen maar over Max gaan hebben. Want ik ben niet - en dat blijf ik steeds maar herhalen - de woordvoerder van de Max Verstappen-fanclub of de woordvoerder van de Max Verstappen bv.” Mol, die sinds 1991 verslag doet van de Formule 1, is er op zo’n moment dus ook niet bang voor om er tijdens een interview wat van te zeggen. Bovendien verkoopt hij ook vaak genoeg nee, als vooraf blijkt dat Verstappen het enige onderwerp van gesprek blijkt te zijn. “Als Shownieuws of Boulevard belt, dan vraag ik waarover het moet gaan en doe ik het 99 van de 100 keer niet.”



De kijker is klant

‘Een tweede leven met Formule 1’ geeft een bijzonder kijkje in het leven van Olav Mol, als commentator maar ook privé. Het boek bevat mooie eerbetonen aan overleden grootheden als Niki Lauda en Charlie Whiting, insights over zijn werkwijze rondom GP’s, komische anekdotes (zoals toen hij op één en dezelfde dag op het matje werd geroepen door zowel Mercedes als Ferrari) en verhalen over zijn leven in lockdown in Spanje. Ook wordt duidelijk hoeveel Mol achter de schermen doet voor de Formule 1 als geheel, met als doel de sport zonder eigen gewin beter te maken. Zo blijkt Mol aan de basis te hebben gestaan van het afschaffen van de ‘party mode’, een speciale motormodus tijdens de kwalificatie. “Anderhalf jaar voordat de motorstanden eraf gingen heb ik met Martin Brundle bij Ross Brawn, mensen van de FIA en Jo Bauer lopen lobbyen, omdat ik vond dat de Formule 1 iets illegaals toestond. Je mag de auto in principe niet veranderen na de kwalificatie in parc fermé, maar ondertussen lieten zij wel toe dat de motor met 70 pk werd teruggeschroefd. Dat ging er bij mij niet in. Ik heb met experts op het gebied van motoren gesproken om te kijken of het technisch mogelijk was om met één stand te rijden en dat bleek prima te kunnen. En uiteindelijk hebben ze dat ook veranderd. Dat wil niet zeggen dat daar honderd procent mijn handtekening onder staat, maar ik heb dat wel geïnitieerd. Ik ben wezen lopen leuren en zeuren. ‘Daar heb je hem weer’, zag ik soms aan de gezichten. Maar ja, het bleef mijns inziens illegaal en daarom ging ik erop door. Het gaat er dan ook wel om dat je de juiste partners vindt. Ik had aan Martin Brundle een belangrijke medestander.”

Formula One Management blijkt dus gevoelig voor de opmerkingen van Mol, die met zijn vele dienstjaren natuurlijk ook wel wat aanzien geniet bij de F1-organisatie. “Omdat ik niet voor eigen parochie preek”, zegt hij zelf over waarom de Formule 1-bazen naar hem luisteren. “Dat is iets waar de meeste mensen in de fout gaan. Ze beginnen altijd met iets waar zij zelf of hun tv-station beter van kunnen worden. Ik zal het altijd hebben over de sport als geheel.” En daarmee uiteindelijk over hoe de fans thuis de sport beleven. Want die staan voor Mol centraal. “Daar blijf ik ook knetterhard in: wij, tv-maatschappijen, hebben maar één klant. En dat is niet mijn baas en dat zijn ook zeker niet mijn collega’s. Dat is de kijker. We moeten de kijker laten meegroeien en laten voelen waarom wij deze sport allemaal zo leuk vinden. Ik heb trouwens uitgerekend dat ik alle dagen bij elkaar opgeteld acht hele jaren op paddocks heb geleefd. Omdat ik de Formule 1 en het werk zo tof vind.”

