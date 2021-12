Mol over F1-titelstrijd: “Ik hoop dat het allemaal netjes blijft”

Bij aanvang van de GP van Saudi-Arabië zit er een verschil van acht punten tussen de beide titelkandidaten. Het betekent dat Verstappen dit weekend in Jeddah al wereldkampioen kan worden, maar over het algemeen wordt verwacht dat de finale volgende week in Abu Dhabi beslissend zal zijn. In gesprek met het AD blikte Mol vooruit op de titelstrijd, die volgens hem ook tot in Abu Dhabi spannend zal blijven: “Nee, absoluut niet”, reageert hij op de vraag of het dit weekend al beslist gaat worden. “Tenzij iemand uitvalt natuurlijk, maar dat verwacht ik niet. De kemphanen in dit kampioenschap hebben weinig uitvalbeurten op hun naam staan, dus als ze allebei de finish halen wordt het zeker niet beslist.”

Mol hoopt vooral op een finale zonder veel controverse waarmee eventuele smetjes op de wereldtitel voorkomen kunnen worden. “Betrouwbaarheid gaat de doorslag geven. Betrouwbaarheid, dat is inherent aan een materiële sport. Op het moment dat de auto je in de steek laat dan glippen dingen uit je handen. Maar sportiviteit gaat ook een rol spelen. Mensen denken dat er parallellen te trekken zijn met Schumacher in 1994, toen hij in de laatste race met één punt voorsprong in het klassement crashte met rivaal Damon Hill.” Dat hoeft wat betreft Mol niet te gebeuren. “Ik zit er niet op te wachten dat Max of Lewis op zo'n manier het kampioenschap binnensleept. Ik hoop dat het allemaal gewoon netjes blijft, anders komt er weer zo'n controverse. Natuurlijk zal de winnaar daar maling aan hebben, maar er blijft dan altijd een smet hangen op de titel. Het mooiste is kampioen worden met een overwinning in de wedstrijd waar het om gaat.”

Wie uiteindelijk de wereldtitel gaat winnen is de grote vraag. Niemand heeft daar een antwoord op, geeft ook Mol toe. “Als we dat weten kunnen we een hoop geld verdienen. Het heeft ermee te maken wie dit weekend uitloopt of inloopt ten opzichte van de concurrent. Hoe het er nu voor staat kan ik niet meer zeggen dan fifty-fifty. Het heeft ook geen zin om nog terug te kijken, maar de punten die Verstappen verloren heeft in Silverstone door toedoen van Hamilton en in Hongarije door toedoen van Bottas, zijn doorslaggevend geweest. Anders was hij er nu al geweest.”