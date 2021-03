F1-preview Olav Mol: Red Bull sterk, maar wat verbergt Mercedes?

Het is eigenlijk dé hamvraag voorafgaand aan het nieuwe Formule 1-seizoen: heeft Mercedes verstoppertje gespeeld of mag Red Bull op basis van de wintertest echt hopen? "Nou, ik vind die stelling bijna iets te zwart-wit, al is het gewoon een feit dat Mercedes absoluut niet de beste wintertest in jaren achter de rug heeft", reageert de auteur van het nieuwe kinderboek Snelle Sam. "Daar hebben ze niet voor gekozen en de anderen, met name Red Bull, proberen de druk er nu vol op te leggen. Wij weten namelijk dat Mercedes sneller fouten maakt als ze wat nerveus worden, daar spelen ze nu duidelijk op in."

Het is echter nog de vraag of Mercedes meteen nerveus wordt. "Het zou wel kunnen zijn dat Mercedes die test heeft afgewerkt met een vloer waarvan ze al wisten dat die niet perfect zou zijn en dat ze dit weekend met een hele andere vloer rijden. Als je het verschil tussen vloer A en vloer B al weet, dan kun je daar natuurlijk mee rekenen. Zoiets zou ik dan wel weer stoer vinden." In dat geval heeft Mercedes iedereen voor de gek gehouden, al kan de verklaring ook in het nieuwe reglement schuilen. Red Bull rijdt traditiegetrouw met een hoge rake, terwijl Mercedes voor een lagere rake en een langere wielbasis gaat. Wordt dat laatste concept niet gewoon harder geraakt door de nieuwe regels? "Dat is lastig te zeggen, zover ben ik eigenlijk nog niet. Maar als ik kijk naar wat teams voor het achterwiel hebben afgesneden en als ik dan kijk naar hoe alle teams het bodywork bij de versnellingsbak hebben vormgegeven, dan hebben ze het verloren vloeroppervlakte volgens mij al teruggevonden aan de binnenkant."

'Verstappen is gebrand op directe strijd met Hamilton'

"Maar goed, het mooie hiervan is wel: dit zijn allemaal vraagtekens voorafgaand aan het seizoen waardoor je interesse krijgt om te volgen hoe het gaat." Daarmee geeft Mol aan dat de strijd vooraan minder voorspelbaar lijkt dan in de afgelopen jaren. De volledige F1-wereld wacht op een direct gevecht tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen, hetgeen volgens Mol ook zeker voor laatstgenoemde geldt. "Als Lewis zijn achtste pakt, dan heeft hij alle reden om te zeggen 'ajuu paraplu'. Dat speelt natuurlijk mee, ook al omdat ik persoonlijk denk dat Max Verstappen hem héél graag in een direct duel wil verslaan. Stel: Lewis gaat weg na zijn achtste wereldtitel en Max zou in de jaren daarna de dominante factor worden, dan zal er altijd boven blijven hangen dat hij geen wereldkampioen is geworden toen hij nog tegen Lewis reed. Ik denk dat Max heel gedreven is om Lewis 'fair and square' te verslaan voordat hij vertrekt. Maar ja, nou heeft ene Nico Rosberg al gezegd: zo makkelijk gaat dat niet worden, vriend."

De komst van Sergio Perez moet helpen, al heeft Mol één duidelijk advies voor de Mexicaan. "Als Perez eraan begint om alleen maar Max te verslaan, dan gaat hij geen succes halen bij Red Bull. Daar ben ik echt van overtuigd. Wat Perez zou moeten doen, in ieder geval in het begin, is zeggen 'ik zorg dat ik altijd de auto direct achter Max ben'. Perez zou in mijn beleving de wedstrijden in moeten gaan met het doel om Bottas te verslaan. En laten we eerlijk zijn, dat is wel te doen", zo vervolgt Mol het gesprek met Motorsport.com Nederland. "Ik blijf het namelijk een schokkende statistiek vinden, iedere keer als ik hem lees. Max Verstappen heeft tien Grands Prix gewonnen, Valtteri Bottas in de Mercedes maar negen. In die auto, dat kan toch niet waar zijn? Het betekent in ieder geval dat hij kwetsbaar is en juist daar moet Perez in mijn ogen gebruik van maken." Dan is Red Bull in blok sterker en is er afsluitend wel degelijk reden tot hoop op een titelstrijd. "Ja, ik heb Red Bull nog nooit zo makkelijk een wintertest zien afwerken. Veel beter ga je het niet krijgen hoor", sluit Mol positief af.

Bekijk hierboven het hele Zoom-interview met Olav Mol. Wat kan McLaren met de Mercedes-motor, waarom gaat Mick Schumacher het lastig krijgen met de 'fucking goede' Mazepin en zijn sprintraces van toegevoegde waarde? Bekijk het allemaal in de bovenstaande video.

Het nieuwe boek van Olav Mol, de derde uit de kinderboekenreeks Snelle Sam, is vanaf donderdag 25 maart overal verkrijgbaar: natuurlijk online en in de lokale boekhandel.