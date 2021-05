Olav Mol: Waarom niet iedereen kan winnen in de auto van Hamilton

Olav Mol is al decennialang dé stem van de Formule 1-verslaggeving in Nederland. De ervaren commentator zit al meer dan 25 jaar in het vak en maakte in die tijd enorm veel mee. De afgelopen jaren is er, vooral door de komst van Max Verstappen, veel veranderd. Dat bracht Mol op het idee om een nieuw boek te schrijven: Een tweede leven met Formule 1. Daarin komen persoonlijke verhalen, achtergronden, bijzondere kijkjes in de keuken en mooie anekdotes aan bod. Uiteraard komen ook de grootste talenten van het huidige veld aan bod, noemt hij zijn eigen buitencategorie en legt hij uit wat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zo bijzonder maakt. Motorsport.com Nederland mag een exclusieve voorpublicatie plaatsen. Dit hoofdstuk speelt zich af tijdens de Grand Prix van Sakhir, waar Hamilton door een positieve coronatest niet in actie mocht komen.

Het bood George Russell de gelegenheid om in de Mercedes te stappen en Max riep toen meteen: ‘Nu gaan we zien hoe het zit.’ Hij doelde daarmee op de vraag of het de auto zelf was die voor overwinningen zorgde. Max was daarover inmiddels wel wat genuanceerder geworden. Vroeger riep hij: ‘Iedereen kan winnen in de auto van Lewis,’ en dat is niet helemaal waar, denk ik. George Russell is een beetje onzichtbaar omdat hij onderaan bungelt in een Williams, maar híj was het die in 2018 met overmacht het kampioenschap in de Formule 2 won, en niet Alexander Albon of Lando Norris. Russell is echt wel een talent uit de buitencategorie. Ik denk niet dat als je Lance Stroll of Antonio Giovinazzi in die Mercedes zet, ze hetzelfde presteren als George Russell heeft laten zien. Alleen jongens als Max, Leclerc, Sainz en Russell halen eruit wat erin zit.

George Russell maakte met zijn optreden dat weekend duidelijk dat Mercedes qua prestaties op de baan een serieus alternatief heeft voor Lewis Hamilton. En ook dat Valtteri Bottas een tweede rijder is en geen kopman. Bottas kon met drie honderdsten maar nét de pole pakken voor Russell, en op zondag had hij hem met al zijn ervaring in de Mercedes de baas moeten zijn. Russell kon echter direct vooraan rijden én kost heel wat minder dan Hamilton. Dat zal Mercedes de ogen wel geopend hebben.

Wat mij betreft is Lewis Hamilton overigens elk dubbeltje dat je hem betaalt waard. Je kunt van hem vinden wat je wilt, maar de man levert altíjd en dat is het belangrijkste. Ik weet zeker dat als het Bottas was geweest die vervangen moest worden, Lewis het niet had laten gebeuren dat Russell hem aftroefde. Lewis zorgt in zo’n geval wel voor een sfeertje met een opmerkinkje hier, een verzwegen stukje informatie daar, en dat mag allemaal. No way dat hij Russell de bovenliggende partij laat worden. Max en Leclerc zouden er ook zo in staan, en Alonso bijvoorbeeld ook. Die gasten hebben het DNA van echte kampioenen.

Misschien was Bahrein niet zozeer het Waterloo van Albon maar meer een kans die Pérez kreeg om te stralen. Vergeet niet dat hij voor 2021 aan de kant is gezet door Racing Point ten faveure van het zoontje van de baas Lawrence Stroll. Het andere stoeltje is voor Vettel, die ik als viervoudig wereldkampioen een logische keus vind voor het team. Daar geloof ik wel in, want Vettel heeft iets te bewijzen. Die is nog lang niet klaar. Voor zulke jongens is Formule 1 rijden als fietsen. Dat klinkt raar, maar het is iets wat ze niet verleren. Vettel heeft in zijn Ferrari in 2020 niet één keer later gas gegeven of eerder geremd dan normaal. En ik heb een onderbuikgevoel dat hij toen Ferrari afscheid van hem had genomen aandacht gemist heeft op allerlei vlakken in het jaar dat ze nog samen zijn geweest. Wanneer je als coureur binnen je team niet meer gewenst bent, dan gaat het niet meer.

Het vertrouwen in Max Verstappen

Het tegenovergestelde zie je bij Max en Red Bull. Los van wat hij in de auto doet gelooft iedereen in het team zo volkomen in Max dat hij weet dat het daar nooit aan zal liggen. De inzet van die mensen om hem de best mogelijke auto te geven is enorm. Een goed voorbeeld was toen hij voor de start in Hongarije zijn voorwielophanging eraf reed en zijn monteurs dat binnen vijftien minuten repareerden. Je hoort hem over de boordradio ook steeds vaker het team bedanken. Daar is hij de laatste jaren enorm in veranderd en dat komt door dergelijke momenten. Hij is nog niet zo extreem in zijn dankbaarheid als Lewis, die daar zelfs regelmatig op aangesproken wordt. Toen Lewis in Turkije wereldkampioen werd riep hij over de boordradio: ‘Thank you so much, guys’, waarna hij zich tot de kinderen richtte. ‘Dit is voor alle kinderen die het onmogelijke dromen. Jullie kunnen het ook, man! Ik geloof in jullie!’ Hij zei dat met alle emotie die hij in zich had. Dan kun je mij vertellen dat je zoiets allemaal flauwekul vindt, maar ik zeg dat het zo authentiek is als maar kan. Hij heeft die weg bewandeld, hij is niet met een zilveren lepel in zijn mond opgegroeid. Zijn langdurige maatje Nico Rosberg is dat wel, en je ziet een verschil tussen die twee. Hamilton weet wat het is om een pitbull te zijn. Rosberg wist dat niet, is het uiteindelijk wel een jaar geweest, maar was daar toen zo moe van dat hij het nooit meer wilde doen. Dat zegt ook weer genoeg.

Ik had het er met Max over toen we tijdens de kerstdagen in Monaco een interview met hem maakten: hoe lastig is het om van allerlei mensen om je heen te horen dat je zo volwassen aan het worden bent, terwijl je gewoon bent wie je bent en groeit zoals je groeit? Wij toeschouwers zien die groei, in zijn racen op de baan én in de manier waarop hij zich uit naar zijn team, terwijl hijzelf maar met één doel bezig is: hij wil ervoor zorgen dat na de wedstrijd niemand kan roepen dat hij beter zijn best had kunnen doen. En dat is zo’n waanzinnige drijfveer. Er zijn er heel veel die zeggen dat ze er op die manier in staan, maar er zijn er maar weinig die het waarmaken. Dat zie je bijvoorbeeld aan rondetijden die wegzakken en aan verminderde scherpte in de directe duels.

De Trulli Train

Hamilton is op dat gebied een meester. Ik zeg het regelmatig: het líjkt zo makkelijk, op poleposition beginnen, vooraan rijden en dan maar even zeventig rondjes lang géén fout maken. En tegelijk zoveel vaart houden dat de rest niet dichterbij komt. En dan heb ik het nog niet eens over de onzekerheden die een raceauto in zich heeft door al die bewegende delen die stuk kunnen gaan. Of over de dingen die fout kunnen gaan bij een pitstop buiten jouw schuld om. Jarno Trulli kon indertijd een wedstrijd beginnen op een waanzinnig hoog niveau, maar op driekwart ging hij gewoon twee of drie tiende per rondje inleveren. Dat zorgde voor de zogenaamde Trulli train, een file die achter hem ontstond als hij weer eens inzakte. In het hoofd van Lewis, Max en ook dat van Leclerc werkt het heel anders. Charles heeft in 2020 met een Ferrari die zeker niet competitief was toch twee podiums bij elkaar gereden. Misschien speelde geluk een rol, maar aan het einde van de rit zat hij erbij als hij daar de kans toe kreeg.

Het deelnemersveld van de Formule 1 bestaat voor negentig procent uit zwaar getalenteerde jongens. De andere tien procent bezit minder talent maar heeft het autoracen geleerd, want dat kan als je er maar genoeg tijd, geld en kilometers in steekt. Ik denk persoonlijk dat Lance Stroll daar een voorbeeld van is. Hij heeft misschien niet het talent van Leclerc, Vettel, Max of Lewis, maar hij heeft zich het racen wel eigen kunnen maken. Je wilt niet terugzoeken in de boekhouding van de familie Stroll wat het allemaal gekost heeft, maar het is dus mogelijk als je de benodigde aanleg hebt. Robert Doornbos idem dito. Die heeft ooit gezegd: ‘Ik wil Formule 1-coureur worden.’ Hij ging rijden, geld uitgeven en kilometers maken en kwam in de Formule 1 terecht.

De beste F 1-coureurs volgens Olav Mol

De jongens in de échte buitencategorie, dat zijn er maar weinig. Die komen misschien een of twee keer in de tien jaar voorbij. Bij mij komen dan naar boven: Stewart, Lauda, Senna, Prost, Schumacher, Hamilton, Alonso, Vettel, Max en Leclerc. Een treetje lager staan jongens die wáánzinnig veel talent hebben, en daar weer onder komen de harde werkers. En harde werkers kunnen ook wereldkampioen worden. Nigel Mansell was een hardwerkende wereldkampioen, Damon Hill en Jenson Button eveneens, en ik denk dat het zelfs voor Jacques Villeneuve geldt.

En dan heb je natuurlijk nog een riedeltje rijders van wie we nooit geweten hebben waar ze werkelijk toe in staat waren. Ik denk dat het grootste talent dat altijd tussen wal en schip gezwommen heeft Anthony Davidson is. Hij valt op door zijn bouw – hij is piepklein – en ook door de rust die hij uitstraalt. In 2004 deed hij mee aan de vrijdagtrainingen in de derde BAR-Honda en hij liet toen echt goede dingen zien. Maar hij had gewoon pech. Teams die verkocht werden of geen geld meer hadden, geen rijke pa, geen grote sponsors en niet de kans om voor een topteam te rijden. Davidson heeft gegeven wat hij kon, maar hij heeft helaas geen topcarrière in de Formule 1 gehad. En die keer dat hij derde lag in Montreal in 2007 was het een overstekende bever of marmot die roet in het eten gooide. Dat helpt natuurlijk ook niet echt.