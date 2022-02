Officieel: Szafnauer als teambaas aan de slag bij Alpine F1

Motorsport.com kon vorig jaar al melden dat Szafnauer in beeld was bij Alpine voor de volgende stap op de ladder naar succes. Het is niet duidelijk wanneer de nieuwe teambaas precies mag starten, maar men hoopt hem in Enstone voor de start van het seizoen in Bahrein te verwelkomen. Szafnauer krijgt ondersteuning van een andere nieuweling: Bruno Famin. Hij werkte tot voor kort bij de FIA, maar neemt de leiding over de motorafdeling van Renault in Viry. Daarvoor was hij een van de technische kopstukken bij Peugeot. Het betekent ook dat teammanager Davide Brivio het veld moet ruimen bij het Formule 1-team. De succesvolle Suzuki-manager wordt ‘Director of Racing Expansion Projects’. De Italiaan krijgt in die rol onder meer het opleidingstraject onder zijn hoede.

CEO Laurent Rossi gaf enige tijd geleden al aan dat een reorganisatie in het management van Alpine eraan zat te komen. Alpine kende altijd een systeem waarin meerdere mensen aan het roer stonden, nu is er een uitgesproken teambaas aangewezen om leiding te even aan het team. “Met Otmar en Bruno brengen we ons team naar een nieuw niveau in 2022”, zei Rossi. “Otmar heeft veel ervaring in de sport en een ongekende wil om te winnen. Bruno heeft uitgebreide ervaring in het bouwen van technologie en dat kan een verschil maken in de competitie. De zaken die we maken voor het team moeten uiteindelijk ook bruikbaar zijn voor de straatauto’s, dat is cruciaal voor het project en het merk. Davide heeft het talent om met mensen te werken en het beste in ze naar boven te halen. Ik ben blij dat hij zijn kennis en kunde kan gebruiken in bestaande Alpine-projecten en zaken waar we nu pas aan beginnen.”

Szafnauer was jarenlang topman bij Force India, dat later Racing Point werd en vervolgens Aston Martin. De Amerikaan ziet bij Alpine de ingrediënten die kunnen zorgen voor een succesvolle toekomst. “Ik vind het fantastisch om voor BWT Alpine F1 aan de slag te gaan en onze doelen te volbrengen: we willen met dit team in de komende honderd races voor het kampioenschap vechten. Mijn focus ligt op de start van het seizoen in Bahrein. Alpine bulkt van de ambitie en ik kan niet wachten tot het avontuur begint.”

Esteban Ocon en Fernando Alonso verdedigen in 2022 de kleuren van Alpine in de Formule 1. De teampresentatie van Alpine F1 is op maandag 21 februari.