Het Haas F1 Team heeft bevestigd dat reserverijder en Ferrari-talent Oliver Bearman volgend jaar promoveert naar een racezitje bij het Amerikaanse team. De talentvolle Brit werd al geruime tijd genoemd als voornaamste kanshebber na zijn indrukwekkende invalbeurt tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië. Daar viel hij last-minute in voor Ferrari als vervanger van Carlos Sainz en eindigde knap als zevende. “Het is moeilijk om onder woorden te brengen hoeveel dit voor mij betekent”, aldus de 19-jarige Brit. “Het maakt me immens trots dat ik hardop kan zeggen dat ik Formule 1-coureur ben voor MoneyGram Haas F1 Team. Het is echt ongelofelijk dat ik een van de weinigen ben die mag doen waar hij als kind van heeft gedroomd. Ik wil Gene [Haas], Ayao [Komatsu] en iedereen bij Haas bedanken voor het geloof in mij.”

Het is nog niet duidelijk wie de teamgenoot van Bearman wordt. Esteban Ocon wordt veelvuldig genoemd als voornaamste kanshebber, maar de Fransman is ook kandidaat bij Williams. Valtteri Bottas is eveneens een optie, terwijl huidige rijder Kevin Magnussen niet uitgesloten is als hij zijn resultaten weet te verbeteren.

“Ongelofelijk volwassen rijder”

Bearman heeft in 2023 en 2024 al diverse vrijdagtrainingen gereden voor Haas, naast diverse testdagen in ouderejaars Ferrari F1-bolides. Het Amerikaanse team heeft dan ook alle vertrouwen in hun pupil. Teambaas Ayao Komatsu: “Het is mooi om een jonge rijder met het talent van Oliver Bearman zijn eerste fulltime zitje in de Formule 1 te kunnen geven. Hij heeft zich onder leiding van de Scuderia Ferrari Driver Academy ontwikkeld tot een ongelofelijk volwassen rijder. De wereld heeft dat zelf kunnen zien toen hij last-minute werd opgeroepen voor de Grand Prix van Saudi-Arabië. Oliver bewees meer dan klaar te zijn voor de taak. We hebben dat in de voorbije twee seizoenen ook zelf ervaren tijdens zijn optredens in vrijdagtrainingen. We kijken ernaar uit hem verder te ontwikkelen als rijder en de vruchten te plukken van zijn talent - zowel in als naast de auto.”

De rijder uit Chelmsford stapt dit weekend in de Haas voor de eerste training van de Britse Grand Prix. Later dit seizoen komt hij nog in actie in Hongarije, Mexico en Abu Dhabi. Bearman maakt sinds eind 2021 deel uit van het talentenprogramma van Ferrari, nadat hij dat jaar het Italiaans Formule 4-kampioenschap op zijn naam schreef. In 2022 eindigde hij als derde in het Formule 3-kampioenschap, om vervolgens direct te promoveren naar de F2. Hij won vier races op weg naar de zesde plaats in de eindrangschikking. Dit jaar won hij de sprintrace in Oostenrijk, maar staat slechts veertiende in het kampioenschap.