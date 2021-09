Officieel: Kimi Raikkonen zegt Formule 1 na 2021 vaarwel

Raikkonen deed de aankondiging van zijn Formule 1-pensioen aan de vooravond van de Grand Prix van Nederland. Het huidige bezoek aan Circuit Zandvoort wordt dus meteen ook zijn laatste als F1-coureur. De wereldkampioen van 2007 maakt het lopende seizoen nog af bij Alfa Romeo, maar daarna hangt hij zijn helm aan de wilgen. Dat besluit maakte hij middels een bericht op Instagram wereldkundig. Daar maakte Raikkonen ook duidelijk dat hij het besluit enige tijd geleden al heeft genomen.

"Dit is het. Dit wordt mijn laatste seizoen in de Formule 1. Dit is een beslissing die ik afgelopen winter al genomen heb. Het was geen gemakkelijk besluit, maar na dit seizoen is het tijd voor nieuwe dingen", schreef Raikkonen. Hij vindt het op 41-jarige leeftijd tijd voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven. "Hoewel het seizoen nog bezig is, wil ik mijn familie, al mijn teams en iedereen die betrokken was bij mijn racecarrière bedanken. Dat geldt in het bijzonder voor al mijn geweldige fans, die mij al die tijd gesteund hebben. Het hoofdstuk Formule 1 komt voor mij ten einde, maar er is veel meer in het leven dat ik wil ervaren en waarvan ik wil genieten."

Start en einde F1-loopbaan bij dezelfde renstal

De Grand Prix van Abu Dhabi is de laatste race voor Raikkonen, die zijn carrière in 2001 begon bij Sauber. Dat team is de voorloper van het huidige Alfa Romeo en dus sluit de Fin zijn F1-carrière af op dezelfde plek als waar hij die begon. Na een knap debuutseizoen werd Raikkonen voor 2002 opgepikt door McLaren, waar hij in 2003 en 2005 lang meedeed om de wereldtitel. Uiteindelijk kwam die wereldtitel pas in 2007, het eerste seizoen dat hij uitkwam voor Ferrari. Dat seizoen troefde hij McLaren-duo Fernando Alonso en Lewis Hamilton met slechts één punt verschil af. Ook in 2008 en 2009 reed Raikkonen nog voor Ferrari, alvorens hij twee jaar uit de F1 verdween.

Zijn terugkeer in de koningsklasse volgde in 2012, toen hij het avontuur aanging bij Lotus. Na twee sterke seizoenen en twee overwinningen volgde in 2014 de terugkeer bij Ferrari. Daar kende Raikkonen beduidend minder successen dan in zijn eerste periode met slechts één overwinning: de Amerikaanse GP van 2018. Het daaropvolgende seizoen moest The Iceman plaatsmaken voor Charles Leclerc en dus toog hij naar Alfa Romeo, de nieuwe gedaante van Sauber. Meer dan sporadisch punten pakken zat er niet in, vooral in 2020 en 2021.

Nieuwe opening op rijdersmarkt

Het aangekondigde pensioen van Raikkonen zet weer een reeks nieuwe bewegingen in gang op de rijdersmarkt voor 2022. Alfa Romeo moet nu namelijk in ieder geval één zitje zien te vullen voor volgend seizoen. Naar verluidt is landgenoot Valtteri Bottas favoriet voor een plekje bij het Zwitserse team, mocht hij bij Mercedes plaats moeten maken voor George Russell. Ook is nog onduidelijk of Antonio Giovinazzi volgend seizoen nog een plekje heeft bij het team. De Italiaan heeft zijn zitje te danken aan de samenwerking tussen Alfa Romeo en Ferrari, maar vanaf volgend seizoen heeft de renstal niet langer de verplichting om een Ferrari-junior in te zetten.