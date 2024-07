Officieel: Russell gediskwalificeerd, Hamilton wint Grand Prix van België

De vreugde voor George Russell is in Spa-Francorchamps van korte duur gebleken. Nadat hij in de Grand Prix van België een sensationele éénstopper tot een goed einde bracht en de bokaal in ontvangst nam, bleek zijn auto te licht bij de technische keuring. In het FIA-document viel te lezen dat auto nummer 63 bij de eerste weging 798.0 kilogram was, exact het voorgeschreven minimumgewicht. Mercedes had echter nog extra brandstof in de auto van Russell gelaten. Toen die brandstof er volgens de procedures eenmaal uit was gehaald, bleek de bolide anderhalve kilo te licht. Om daar helemaal zeker van te zijn, heeft de FIA de auto zowel binnen als buiten de FIA-pitbox gewogen en zijn de weegschalen opnieuw gekalibreerd. Al deze dingen leidden tot hetzelfde resultaat: een auto die 796.5 kilogram was en daarmee 1.5 kilogram onder het verplichte minimumgewicht zat.

De technisch afgevaardigde van de FIA heeft de kwestie vervolgens doorgespeeld naar de stewards van dienst, waar technische overtredingen nagenoeg altijd een zogenaamde 'slam dunk' zijn, oftewel een kwalificatie is dan eigenlijk al onafwendbaar. Zo raakte Sebastian Vettel na de Hongaarse Grand Prix van 2021 zijn podiumplek kwijt, doordat er te weinig brandstof in de tank zat om het voorgeschreven monster te kunnen nemen. Door de namen van Lewis Hamilton en Charles Leclerc is vorig jaar eveneens een streep gegaan in Austin, toen de bodemplank van beide coureurs te zeer afgesleten bleek bij de skid blocks. Technische overtredingen zijn in de regel zwart-wit en dat is in dit geval niet anders gebleken.

Mercedes erkent fout bij de stewards

De stewards hebben daardoor het enige besluit genomen dat ze op basis van het reglement konden nemen: diskwalificatie. "Tijdens de zitting met een afgevaardigde van het team heeft die bevestigd dat alle wegingen correct waren en dat alle procedures ook volledig zijn gevolgd. Het team heeft eveneens laten weten dat er geen verzachtende omstandigheden zijn en dat er oprecht een fout is gemaakt. De stewards concluderen op basis daarvan dat Artikel 4.1 uit het technische F1-reglement van de FIA is overtreden. Daardoor moet de standaardstraf voor zo'n overtreding worden toegepast", zo valt in het document van de stewards te lezen. Die standaardstraf is een diskwalificatie.

Het betekent dat Russell zijn overwinning officieel kwijt is, al blijft die zege in de persoon van Hamilton wel binnen het team van Mercedes. Oscar Piastri schuift op naar de tweede plek, terwijl Leclerc op enig moment de bokaal voor P3 mag verwachten. Max Verstappen wordt in de nieuwe uitslag als vierde geklasseerd, voor Lando Norris. De Nederlander kan zodoende twaalf WK-punten bijschrijven, al blijft de marge naar Norris onveranderd. De McLaren-coureur krijgt er als nieuwe nummer vijf immers tien stuks bij in de WK-stand. Door de diskwalificatie gaat de als elfde gefinishte Daniel Ricciardo met het laatste WK-puntje voor de zomerstop aan de haal.

Mercedes kan formeel nog wel in beroep gaan tegen het besluit, al levert dat in de praktijk doorgaans niets op. Zo probeerde Aston Martin het nog na de diskwalificatie van Vettel in 2021, maar bleek dat zonder succes. Middels een statement van Toto Wolff heeft Mercedes aangegeven deze diskwalificatie 'op de kin te moeten incasseren', wat impliceert dat het team sowieso niet in beroep zal gaan.

Video: Samenvatting van de tactische interessante GP van België