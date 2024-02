Officieel: F1 blokkeert deelname Andretti, deur voor 2028 wel op een kier

Andretti zal de komende jaren nog niet present zijn op de Formule 1-grid. De roemruchte naam uit de Amerikaanse autosportwereld kreeg afgelopen oktober weliswaar groen licht van de FIA, nadat diezelfde organisatie ook het proces voor een elfde Formule 1-team had opgestart. Volgens het zogenaamde Concorde Agreement moet een nieuwkomer echter toestemming krijgen van twee partijen. Naast de FIA moet ook Formula One Management als commerciële rechtenhouder van de sport akkoord gaan met een extra deelnemer. Meteen na het groene licht vanuit de FIA werd al duidelijk dat goed nieuws voor Andretti vanuit FOM een stuk lastiger zou worden.

De tien bestaande teams zijn vanaf het allereerste moment tegen een extra formatie op de grid geweest, vooral omdat ze er financieel minder van vreesden te worden. Een nieuwkomer moet weliswaar een zogenaamde entry fee van tweehonderd miljoen dollar betalen, maar dat bedrag is volgens de huidige teams niet meer van deze tijd doordat de sport veel meer waard is geworden. De huidige teams hebben geen directe stem in het proces, maar hebben FOM wel meermaals opgeroepen om in hun belang te handelen. Sleutelwoorden daarbij waren 'toegevoegde waarde'. Een elfde team moet volgens de Formule 1 meerwaarde hebben voor de sport als geheel.

Snelle F1-deelname geblokkeerd, 2028 nog wel een optie

Andretti is van mening die extra waarde met de Amerikaanse achtergrond meteen te hebben, al is woensdagmiddag duidelijk geworden dat de Formule 1-organisatie daar vooralsnog anders over denkt. De formele aanvraag van Andretti voor een Formule 1-deelname vanaf 2025 is officieel afgewezen door de commerciële rechtenhouder van de sport. FOM en Liberty Media geven nog geen groen licht. Het betekent concreet dat er in de komende jaren nog geen elfde team de koningsklasse van de autosport in komt, waarvoor de Formule 1 meerdere redenen levert.

Om te beginnen acht de Formule 1 een elfde team niet nodig om de waarde van het wereldkampioenschap als geheel te vergroten. Daar komt bij dat het F1-deelname vanaf 2025 voor Andretti niet reëel acht, aangezien dat het laatste jaar onder het huidige reglement is. FOM legt uit dat Andretti dan een auto moet ontwikkelen voor één seizoen, terwijl er ook al een auto voor de nieuwe set regels moet worden ontwikkeld. Dat Andretti beide zaken wil, wekt bij de Formule 1 de indruk dat het Amerikaanse team 'het F1-project onderschat'. Samenhangend daarmee gelooft de F1-organisatie niet Andretti snel competitief kan zijn in de koningsklasse van de autosport.

De belangrijkste reden uit de zeer omvangrijke verklaring hangt echter nauw samen met de krachtbron, en zodoende met de al eerder genoemde toegevoegde waarde. Voor die meerwaarde acht F1 het noodzakelijk dat Andretti met een eigen Cadillac-motor aan de start verschijnt, zodat General Motors als motorleverancier toetreedt tot de sport. Voor de eerste jaren was dit echter niet het idee en zou Andretti juist vertrouwen op een klantenmotor, bijvoorbeeld van Renault. In deze constructie mist de Formule 1 de meerwaarde van Andretti, waardoor het de deur eerder op een kier zet voor 2028. Als de Amerikanen dan wél met een eigen Cadillac-krachtbron kunnen deelnemen, ziet de Formule 1 wellicht alsnog de veelbesproken meerwaarde en kan de renstal misschien wel welkom zijn. Voor de komende jaren kan er in ieder geval een streep door de F1-ambities van Andretti, ondanks dat het team al met 120 mensen werkte aan het F1-project en een schaalmodel in de windtunnel had.