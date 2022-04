Officieel: Carlos Sainz verlengt contract met Ferrari

Toen Carlos Sainz Jr. in mei 2020 werd aangekondigd als opvolger van Sebastian Vettel dachten velen in de paddock dat hij de tweede man zou worden. Met Charles Leclerc had de Scuderia immers al een kroonprins voor de toekomst in huis. Tijdens zijn eerste jaar in Maranello heeft de 27-jarige Madrileen die woorden echter gelogenstraft en heeft hij laten zien veel meer te zijn dan een waterdrager. Zo vergde de overstap wel wat aanpassingstijd - "ik vond het ongelooflijk om in de data te zien wat Charles met die auto deed" - maar kreeg hij de smaak nadien goed te pakken.

Met vier bezoekjes aan het podium, vijftien opeenvolgende puntenfinishes vanaf de Grand Prix van Stiermarken en een vijfde stek in het kampioenschap valt Sainz' debuutjaar bij Ferrari meer dan geslaagd te noemen. Over het sportieve plaatje heeft Mattia Binotto weinig te klagen en achter de schermen heeft Sainz eveneens indruk gemaakt met zijn arbeidsethos. Het is ruimschoots voldoende gebleken om het vertrouwen te winnen en een contractverlenging af te dwingen.

Sainz tekende bij zijn overstap naar Ferrari een tweejarig contract - tot het eind van 2022 - maar het Italiaanse merk wil het huidige rijdersduo graag behouden voor stabiliteit op de lange termijn. Aangezien Leclerc al tot en met het Formule 1-seizoen 2024 vastligt, stond een contractverlenging van Sainz hoog op het prioriteitenlijstje voor de wintermaanden. Binotto voorspelde in Abu Dhabi dat het 'makkelijke gesprekken' zouden worden en precies dat is gebleken. Inmiddels is er witte rook en heeft Sainz zijn handtekening gezet onder een document dat hem tot en met het eind van 2024 in Maranello houdt.

“Ik ben heel blij met mijn vernieuwde contract bij Scuderia Ferrari”, zegt Sainz. “Ik heb altijd gezegd dat er in de Formule 1 geen beter team is om voor te racen en na mijn eerste jaar kan ik bevestigen dat het inderdaad het geval is. Dit team is uniek en met helemaal niets te vergelijken. Mijn eerste seizoen in Maranello was solide en een goede basis, als groep zijn we vooruitgekomen. Het resultaat daarvan was gedurende het weekend te zien.”

Sainz begon dit seizoen voortvarend, maar heeft vooralsnog teamgenoot Leclerc voor zich moeten dulden. In Bahrein eindigde hij op de tweede plek waarna hij in Jeddah op de derde plek eindigde. Het weekend in Melbourne verliep minder goed voor de Spanjaard, hij viel uit. “Het nieuwe contract geeft mij kracht en vertrouwen, ik kan niet wachten om weer in de auto te stappen en mijn best te doen voor Ferrari. De F1-75 is tot nu toe een sterk pakket gebleken, daarmee kan ik mijn doelen op het circuit najagen. Mijn eerste overwinning in de Formule 1 is daarbij het voornaamste doel.”