Officieel: Audi versnelt F1-project en neemt Sauber volledig over

De Duitse tak van Motorsport.com wist woensdag al te melden dat Audi de deal met Sauber heeft afgerond en dat de fabrikant doorpakt met het Formule 1-project dat anderhalf jaar geleden op Spa-Francorchamps is aangekondigd. Vorig jaar heeft Audi 25 procent van de Sauber-aandelen overgenomen, al bleef lange tijd de vraag hoe groot het Audi-belang in de Zwitserse formatie precies zou worden. In eerste instantie werd er gesproken van 75 procent, inmiddels heeft Audi in een officieel communiqué laten weten dat het Sauber volledig zal overnemen.

"Audi is van plan om honderd procent van de aandelen in Sauber Holding AG over te nemen. Een overeenkomst daarover is inmiddels gesloten met Islero Investments AG, het bedrijf dat een meerderheidsbelang in Sauber had", zo valt in het persbericht te lezen. De volledige overname onderstreept dat Audi alle twijfels over Formule 1-deelname weg wil nemen en dat het merk met de vier ringen het project wil versnellen. De laatste is ook broodnodig. Ingewijden hebben aan deze website laten weten dat er meer en vooral sneller geld nodig is als Audi in 2026 competitief wil zijn. Dat heeft niet alleen betrekking op de eigen motor die in Neuburg an der Donau wordt gebouwd, maar ook op de Sauber-facilieiten in Hinwil, die zwaar verouderd zouden zijn.

Investeren was echter lastig doordat Audi nog geen meerderheidsbelang had en dus afhankelijk was van andere aandeelhouders. Het verklaart waarom Audi nu heeft gekozen voor een volledige overname en een versnelling daarvan. "Audi AG en Volkswagen AG hebben besloten om onze commitment aan de Formule 1 verder te versterken en om de voorbereidingen op het seizoen 2026 te versnellen." Door Sauber eerder en volledig over te nemen, hoopt Audi meer regie te krijgen en competitiever uit de startblokken te kunnen komen onder het nieuwe reglement.

Hoffmann en Seidl de kopstukken van Audi's F1-project

Die regie pakken geldt niet alleen op financieel vlak, maar ook op persoonlijk vlak. Zo heeft het bedrijf uit Ingolstadt Oliver Hoffmann doorgeschoven. Hoffman legt zijn taken in het Audi-bestuur officieel neer en gaat in plaats daarvan de Raad van Bestuur van de Sauber Group aansturen. "Hij wordt verantwoordelijk voor de implementatie van Audi's Formule 1-plannen. Deze nieuwe functie moet drie pijlers van ons Formule 1-project met elkaar verbinden: het iconische Zwitserse F1-team, de ontwikkeling van een krachtbron door Audi Formula Racing GmbH en de strategische sturing van het programma door Audi." Hoffmann wordt zo verantwoordelijk voor de grote lijnen van het Formule 1-project.

Wat betreft de dagelijkse praktijk krijgt voormalig McLaren-teambaas Andreas Seidl zoals verwacht een prominente rol. Hij is officieel aangesteld als CEO van het Audi Formule 1-team. "Seidl wordt ook het gezicht van ons toekomstige Formule 1-team", valt in het persbericht te lezen. Daarmee impliceert het merk met de vier ringen indirect dat Seidl op termijn weer de rol van teambaas zou kunnen vervullen. Met deze promoties van Hoffmann en Seidl én met het nieuws dat alle Sauber-aandelen worden overgenomen, wil Audi bovenal een krachtig signaal afgeven: de twijfels moeten worden weggenomen en het werk aan het prestigieuze Formule 1-project moet worden versneld.