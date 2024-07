Officieel: Alpine kiest voor nieuwe en jongste teambaas van F1-paddock

Het hing al enige tijd in de lucht, maar is nu officieel: Oliver Oakes wordt de nieuwe teambaas van Alpine. Met zijn 36 jaar wordt de Brit meteen de jongste teambaas van de Formule 1-paddock. Oakes heeft vooral furore gemaakt als voorman van Hitech, dat onder meer met succes in de Formule 2 en Formule 3 uitkomt, en zal na de zomerstop de taken van Bruno Famin overnemen. Famin verving vorig jaar tijdens de Grand Prix van België de weggestuurde Otmar Szafnauer, al stond meteen al vast dat hij de functie slechts op interimbasis zou vervullen.

Oliver Oakes is de zoon van Billy Oakes, oprichter van het Eurotek Motorsport-team, dat in de Formule Renault en Britse Formule 3 uitkwam. Oliver werd in 2005 wereldkampioen karten en maakte later onderdeel uit van het Red Bull Junior Team. Nadat hij tijdens zijn eigen racecarrière niet helemaal kon doorstoten tot de top, richtte hij zich op de managementkant van de autosport. Met Team Oakes begeleidde hij in de kartsport onder meer Nikita Mazepin, Marcus Armstrong en Callum Ilott. Sinds 2015 is Oakes de teambaas van Hitech, dat successen heeft gevierd in verschillende opstapklassen, waaronder F2 en F3.

"Ik ben Luca de Meo en Flavio Briatore enorm dankbaar voor de kans om het Alpine F1-team weer naar een competitieve positie te mogen leiden. Het team beschikt over getalenteerde mensen en voldoende middelen, waardoor ik ervan overtuigd ben dat we in het restant van dit seizoen en op de langere termijn mooie dingen kunnen bereiken. Ik kijk ernaar uit om na de zomerstop te beginnen", laat Oakes in een eerste reactie weten. In een eerder stadium heeft hij met Hitech - net als Andretti - een gooi naar F1-deelname gedaan, al werd dat voorstel afgewezen door de FIA-commissie. Op persoonlijk vlak haalt Oakes de koningsklasse van de autosport nu echter alsnog.

In de nieuwe structuur zal Oakes direct verantwoording afleggen aan Renault-topman Luca de Meo, die in zijn nopjes is met de aanwinst. "Het is een groot genoegen om Oli te mogen verwelkomen als één van de jongste teambazen ooit in de Formule 1. Dit team wordt opgebouwd voor succes in de toekomst en dat wordt onderstreept door de benoeming van Oli in een leidinggevende functie. We kijken ernaar uit hoe hij zijn enthousiasme, energie, zijn passie voor het race en zijn mindset zal uitdragen binnen het hele team."

Alpine is een team in transitie: Mercedes-motoren?

De benoeming van Oakes past naadloos in de transitie die Alpine momenteel doormaakt. Zo worden mede onder leiding van de teruggehaalde Flavio Briatore - ditmaal als adviseur - alle Formule 1-activiteiten grondig geëvalueerd. Onderdeel daarvan is ook dat Alpine vanaf 2026 hoogstwaarschijnlijk doorgaat als klantenteam in de Formule 1. De motorenafdeling in Viry-Châtillon moet zich vanaf dan idealiter op andere projecten gaan richten, met name op het World Endurance Championship, terwijl de Formule 1-tak uit Enstone juist een motor wil inkopen. Een deal met Mercedes is daarvoor met afstand de meest waarschijnlijke optie, al moet eerst alles met de (nogal complexe) Franse wetgeving en vakbonden worden afgehandeld, alvorens er een klantendeal met bijvoorbeeld Mercedes mag worden getekend.