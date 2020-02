Offcieel: Vandoorne in 2020 reservecoureur van F1-team Mercedes

Vandoorne nam eind 2018 afscheid van de Formule 1 na twee moeizame seizoenen in dienst van McLaren. De Belg kreeg naar eigen zeggen niet dezelfde kansen als teamgenoot Fernando Alonso en deelde bovendien in de algehele malaise die McLaren destijds trof. Een tamelijk roemloze aftocht volgde en dat terwijl de GP2-kampioen van 2015 in potentie wel Formule 1-waardig wordt geacht.

Via een zijweg biedt Mercedes hem nu alsnog een ingang in de koningsklasse. Vandoorne komt als fabrieksrijder uit in de Formule E en maakt daarin een goede indruk. Zo staat hij na de eerste drie races zelfs aan de leiding van het elektrische kampioenschap. Deze prestaties zijn ook de Mercedes-kopstukken niet ontgaan. Vandoorne wordt zodoende beloond met een rol binnen het Formule 1-team.

Mercedes bevestigt middels een persbericht dat Vandoorne in 2020 als officiële reservecoureur van het F1-team zal fungeren. Hij deelt die rol vanwege zijn Formule E-programma met voormalig Sauber- en Haas-coureur Gutierrez. In zijn rol zal Vandoorne geregeld ondersteunend werk verrichten, zowel in de fabriek als ook op het circuit. Vanwege zijn ervaring in de koningsklasse acht Mercedes hem op voorhand van grote waarde voor het uiterst succesvolle F1-team. Of zoals men het zelf omschrijft: "Zowel Stoffel als Esteban zal een zeer belangrijke rol spelen in het ondersteunen van ons team in 2020."